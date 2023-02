Groter risico op malaria door klimaatverandering: malariamuggen verspreiden zich meer naar zuiden en hoger in Afrika

Het onderzoek is gebaseerd op gegevens van de voorbije 120 jaar. Het gaat om muggen van het geslacht Anopheles. Uit de studie blijkt nu dat de muggen zich de laatste jaren verder verspreid hebben in het zuiden van Afrika. Bovendien leven de muggen ook op grotere hoogtes dan voordien.

“Dit is precies wat we zouden verwachten als klimaatverandering deze soorten helpt om koudere delen van het continent te bereiken,” zegt Colin Carlson, een assistent-onderzoeksprofessor aan het Georgetown University Medical Center en hoofdauteur van de studie. “Als muggen zich voor het eerst in deze gebieden verspreiden, kan dat helpen om enkele recente veranderingen in de overdracht van malaria te verklaren die anders moeilijk te herleiden zijn naar het klimaat.” De wereld is minstens 1,2 graden Celsius warmer dan in de periode voor de industriële revolutie.

Carlson merkt op dat zijn team veel heeft geleerd over langetermijnveranderingen in de biodiversiteit dankzij diepgaande historische gegevens over de volksgezondheid. “We weten zo weinig over hoe klimaatverandering de biodiversiteit van ongewervelde dieren beïnvloedt”, vertelt Carlson. “De volksgezondheid geeft ons een zeldzaam venster op hoe sommige insecten kunnen gedijen in een veranderend klimaat - zelfs als dat slecht nieuws is voor de mens.”