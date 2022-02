Grootste zwarte diamant, de Enigma, geveild voor ruim 3,7 miljoen euro: ‘Een kosmisch wonder’

De steen geldt sinds 2004 als de grootste natuurlijke zwarte diamant ooit gevonden. En vanaf 2006 noemt het Guinness Book of Records de Enigma de grootste geslepen diamant ter wereld.

De Enigma weegt 555,55 karaat. De diamant overtreft daarmee het gewicht van zowel de beroemde Great Star of Africa (530,2 karaat) in de Britse koninklijke scepter als de Golden Jubilee (545,67 karaat) in de Thaise scepter.

“De koper heeft ervoor gekozen om cryptomunten te gebruiken voor de aankoop”, aldus veilinghuis Sotheby’s. Na de veiling beweerde de Amerikaanse ondernemer Richard Heart op sociale media dat hij de koper is. Op Twitter vertelde hij dat “zodra de betaling is doorgegaan en zodra ik de eigenaar ben” de edelsteen zou worden omgedoopt tot de “HEX.com-diamant”. Daarmee verwijst Heart naar het blockchainplatform dat hij heeft opgericht.

Mysterieus

Verondersteld wordt dat de diamant afkomstig is uit de ruimte omdat het osborniet bevat, mineralen die in meteorieten worden aangetroffen. Sotheby’s omschrijft de Enigma zelf als “een van de zeldzaamste, miljarden oude kosmische wonderen”.

“Dergelijke diamanten zijn in mysterie gehuld omdat er niet zoveel van op aarde zijn gevonden”, zegt geoloog Aaron Celestian van het Natural History Museum in Los Angeles, aan persbureau Reuters. “Er zijn hypotheses die suggereren dat dit soort diamanten zijn gevormd op inslagplaatsen waar een grote asteroïde op aarde is gevallen.”

“Een andere hypothese is dat diamanten als deze in de ruimte zijn ontstaan en later op het aardoppervlak terechtkwamen”, legt Celestian uit.

Zwarte diamanten zijn doorgaans zo’n 2,6 tot 3,2 miljard jaar oud, van nog voordat er dinosaurussen op de aarde rondliepen.