Grootste overname van gamesbedrijf ooit: Take-Two neemt Zynga over

Take-Two, de uitgever achter grote bekende games als Grand Theft Auto en Red Dead Redemption, legt 12,7 miljard dollar (11,2 miljard euro) op tafel voor zijn branchegenoot Zynga, het meest bekend van het online-spel Farmville. Het is de grootste overname van een gamesbedrijf ooit.

De twee Amerikaanse gamesuitgevers denken dat ze elkaar goed aanvullen. Take-Two maakt grote computerspellen voor pc’s en spelcomputers, die al snel 60 euro per stuk kosten en waarvan de ontwikkeling jaren kan vergen. Het New Yorkse bedrijf is opgericht in 1993 en bedient vooral de fanatieke gamer.

Zynga in San Francisco begon in 2007 als uitbater van games die iedereen op Facebook kon spelen, maar legt sinds jaren toe op games voor mobiele telefoons. Titels als Farmville 3 en Words With Friends geeft het bedrijf gratis weg. Geld wordt er verdiend met de verkoop van attributen en abonnementen aan de casual gamer, de speler die geen uren achter het computerscherm zit, maar elke dag de tijd doodt door online wat partijtjes spelen.

Zynga kan Take-Two helpen om ook mobiel munt te slaan uit zijn catalogus van geroemde en financieel succesvolle titels, waarvan de bekendste – het boevenspel Grand Theft Auto – al bijna een kwarteeuw meegaat.

‘Onder Zynga’s bijna 3.000 werknemers bevinden zich zeer getalenteerde ontwikkelaars voor mobiele games die ons in staat stellen om de introductie van onze iconische titels in de snelst groeiende tak van de gamesindustrie te bespoedigen’, aldus Take-Two.

Recordbedrag

Analisten kunnen zich vinden in die marktanalyse. Ze verbazen zich wel over het bedrag dat Take-Two, goed voor een omzet ruim 3 miljard dollar, neertelt voor Zynga, dat in 2020 net geen 2 miljard euro omzet boekte en een verlies leed van 370 miljoen. Met het overnamebod waardeert Take-Two het aandeel Zynga op ruim 60 procent meer dan de slotkoers van afgelopen vrijdag.

De overnamesom van 12,7 miljard is hoger dan de 10 miljard die de Chinese internetreus Tencent in 2016 betaalde voor Supercell, het Finse bedrijf achter het populaire smartphonespel Clash of Clans. Het is ook meer dan de 7,5 miljard die Microsoft in 2020 uitgaf om Bethesda Softworks in te lijven, het bedrijf achter kaskrakers als Doom, Fallout en The Elder Scrolls.

Take-Two hoopt een groter graantje mee te pikken van de markt voor mobiele games, waarvan de omvang op 100 miljard dollar wordt geschat. Die honger naar smartphonespellen is vooral groot in Azië, Afrika en Latijns-Amerika, waar consumenten niet het geld hebben om een pc of spelcomputer te kopen, maar iedereen wel over een mobiele telefoon beschikt.

‘Grand Theft Auto’ is de kaskraker van de Amerikaanse gamesuitgeverTake-Two, Dat lijft branchegenoot Zynga in om de game ook speelbaar te maken op mobiele telefoons. Beeld Take-Two

Take-Two kijkt vermoedelijk de kunst af van concurrent Activision-Blizzard, bekend van Call of Duty en World of Warcraft. De gamesreus slokte in 2015 de Maltese studio King Games op voor het toen ongehoord hoge bedrag van 5,9 miljard dollar. Kings enige hit op dat moment was de gratis game Candy Crush. Inmiddels is King goed voor een derde van de 2 miljard dollar omzet die Activision-Blizzard in een kwartaal boekt.

Dat ook Take-Two straks een constante inkomstenstroom heeft, zal beleggers bevallen, is de inschatting van analisten.