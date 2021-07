Groot aantal websites was tijdlang onbereikbaar na wereldwijde storing

Onder andere de websites en apps van DPG Media (De Morgen, HLN, VTM) en de sites van KBC, Delhaize en AirBNB waren even onbereikbaar. In de Verenigde Staten ging het onder meer om de sites van Amazon, FedEx en Delta Air Lines. Ondertussen zijn de websites weer bereikbaar.

De oorzaak van de storing lag bij het bedrijf Akamai, een content delivery network dat ervoor zorgt dat websites wereldwijd beschikbaar zijn. Akamai gaf aan dat er een probleem was met zijn Edge DNS-dienst. Intussen heeft het bedrijf via Twitter laten weten dat het probleem opgelost is en dat de service opnieuw normaal draait. Rond 18.45 uur kwamen de getroffen websites opnieuw online.

Bedrijven als Akamai zorgen ervoor dat mensen die een website bezoeken snel kunnen vinden wat ze zoeken. Zulke sites staan in de cloud. Akamai en concurrenten staan op de rand van die digitale wolk, tussen de dienst en de gebruiker in. Zulke dienstverlening wordt daarom ook wel ‘edge cloud’ genoemd.

Eerder dit jaar was er een grote storing bij concurrent Fastly. Ook toen waren veel websites onbereikbaar, gaande van de New York Times tot de BBC en de RTBF in ons land.