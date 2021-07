Google moet recordboete van 500 miljoen euro betalen in Frankrijk

Google moet nu binnen twee maanden voorstellen op tafel leggen over hoe het bedrijf alsnog aan de eisen van de toezichthouder gaat voldoen. Als Google dat verzuimt, kan de dwangsom oplopen tot 900.000 euro per dag.

Een woordvoerder van het techbedrijf noemt de uitspraak teleurstellend. “De boete ziet onze pogingen om een akkoord te sluiten met de Franse media over het hoofd en gaat voorbij aan de realiteit van hoe nieuws werkt op ons platform”, aldus de zegsman.

Het verwijt dat het bedrijf de onderhandelingen heeft tegengewerkt, verwerpt Google. De toezichthouder stelt echter dat het de Amerikanen had verplicht om binnen drie maanden gesprekken te beginnen met elk mediabedrijf dat daarom vraagt. De nieuwsbedrijven Apig (uitgeversverbond dat nationale kranten als Le Figaro en Le Monde vertegenwoordigt), Sepm en het persbureau AFP verwijten Google niet te goeder trouw te hebben gehandeld.

In februari bereikte Google een akkoord met een groep van 121 Franse mediabedrijven om de komende drie jaar in totaal 76 miljoen euro te betalen om nieuws aan te bieden. Uitvoering daarvan werd evenwel opgeschort in afwachting van een uitspraak in een antitrust-zaak, hebben bronnen tegen persbureau Reuters gezegd.