Gletsjer op Mount Everest verloor in kwarteeuw 55 meter ijs als gevolg van klimaatverandering

Een team van wetenschappers onder leiding van de Amerikaanse University of Maine trok in 2019 naar deze gletsjer op de zuidelijke flank van de Everest, de hoogste berg ter wereld, in de Himalaya op de grens van Nepal en China. Op een hoogte van 8.020 meter deden ze er metingen, waarvan de resultaten donderdag zijn gepubliceerd in het tijdschrift Nature.

Hoofdonderzoeker Paul Mayewski vertelt aan CNN dat “de meest onbereikbare gletsjers ter wereld ook worden beïnvloed door de klimaatverandering”. De gevolgen daarvan zijn sinds de jaren negentig “significant”. Niet eerder toonden wetenschappers aan dat ook de hoogste plekken ter wereld danig veranderen als gevolg van door de mens veroorzaakte klimaatverandering.

IJsberen

De ijslaag op de hoogste gletsjer ter wereld smolt zo’n tachtig keer sneller dan het tempo waarin deze eeuwen geleden ontstond. Niet alleen is er in de afgelopen decennia veel ijs gesmolten, ook de samenstelling van de ijslaag is veranderd. De hoeveelheid sneeuw is afgenomen, waardoor meer ijs wordt blootgelegd. Omdat sneeuw zonlicht reflecteert en een koelend effect heeft, zou het “delicate evenwicht” tussen sneeuw en ijs verstoord kunnen zijn.

Van andere gletsjers, zoals die op Antarctica, concludeerden wetenschappers eerder al dat het smeltproces steeds meer vaart kreeg. “IJsberen zijn een iconisch symbool geweest voor de opwarming van de aarde. Wij hopen dat wat er bovenop de Mount Everest is gebeurd ook iconisch zal zijn en voor demonstraties zorgt”, aldus Mayewski.