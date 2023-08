Gigantische walvisvoorouder ontdekt: ‘Mogelijk zwaarste dier ooit op aarde’

Wetenschappers hebben een nieuwe voorouder van de walvis ontdekt. Met een gewicht van naar schatting 85 à 340 ton steekt de perucetus colossus de blauwe vinvis naar de kroon als zwaarste dier ooit. Een van de paleontologen uit het onderzoeksteam is Olivier Lambert van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN).

Paleontoloog Mario Urbina zoekt al decennia naar fossielen in de woestijn langs de zuidelijke kust van Peru. Dertien jaar geleden deed hij een uitzonderlijke ontdekking. Toen de andere teamleden de foto’s zagen, waren ze verbijsterd: de fossielen – die ongeveer 39 miljoen jaar oud zijn – waren immens en hadden een rare vorm. Het team had verschillende opgravingsmissies nodig om het kolossale skelet uit een heuvelflank te graven. Elk van de dertien gefossiliseerde wervels woog over de honderd kilogram en de vier ribben waren zo’n 1,4 meter lang.

Het exemplaar is een nieuwe soort uit de groep van de intussen uitgestorven basilosauriden. Dat zijn de vroegste walvissen die de overgang maakten naar een volledig aquatische levensstijl. Walvissen stammen namelijk af van gehoefde landdieren die terug in zee zijn gaan leven en aanvankelijk nog zowel in het water als op land leefden. Uit de basilosauriden ontstonden later de balein- en tandwalvissen die we vandaag nog kennen.

Het team had verschillende opgravingsmissies nodig om het kolossale skelet uit een heuvelflank te graven. Van links naar rechts: Olivier Lambert, Walter Aguirre, Alberto Collareta, Walter Landini, Klaas Post, Giovanni Bianucci en Mario Urbina (onderaan). Beeld Giovanni Bianucci

Nieuwe zwaargewichtkampioen?

In de groep van de basilosauriden waren er al soorten bekend met een lichaamslengte tot zo’n 20 meter, maar tot dusver kon geen enkele vroege walvis het zwaarste dier ooit naar de kroon steken: de blauwe vinvis. Die iconische baleinwalvis weegt tot wel 190 ton, zo zwaar als veertig olifanten. Perucetus colossus (‘de kolossale walvis van Peru’), zoals de nieuw beschreven soort werd gedoopt, zou nu de titel van zwaarste dier ooit kunnen overnemen.

Het internationale team van onderzoekers scande het oppervlak van de fossielen om in 3D hun volume te kunnen berekenen. Onderzoekers boorden ook een staal uit verschillende wervels en uit een rib waarmee ze de inwendige structuur van het bot konden analyseren. En ze gebruikten complete skeletten van nauw verwante walvisachtigen om in te schatten hoe zwaar Perucetus woog tijdens zijn leven.

Het internationale team van onderzoekers scande het oppervlak van de fossielen en boorden ook een staal uit verschillende wervels. Beeld Giovanni Bianucci

Het 20 meter lange skelet alleen al moet tussen vijf en acht ton hebben gewogen. Dat is twee tot drie keer zwaarder dan het skelet van de 25 meter lange blauwe vinvis die in het Natural History Museum in London hangt. Om het hele lichaamsgewicht van Perucetus te kunnen schatten, gebruikten de onderzoekers de verhouding tussen zacht weefsel en gewicht van het skelet, dat berekend kan worden bij levende zeezoogdieren. Met schattingen tussen 85 ton tot 340 ton valt het gewicht van deze nieuwe soort ofwel binnen het bereik van de blauwe vinvis, ofwel overtreft het dat ruimschoots.

Hoe groter, hoe beter?

Twee aanpassingen van het skelet zijn verantwoordelijk voor het enorme gewicht van Perucetus. Ten eerste de extra aanmaak van bot op het buitenoppervlak van het skelet. Daardoor zien de wervels er opgeblazen uit. En de holtes binnenin blijken opgevuld met bot, wat het skelet extra zwaar maakt.

Olivier Lambert, paleontoloog aan het KBIN en co-auteur van de studie. Beeld Thierry Hubin

“Deze aanpassingen zijn geen teken van ziekte”, zegt Olivier Lambert, paleontoloog aan het KBIN en co-auteur van de studie. “We kennen die aanpassingen van veel andere zeezoogdieren – zeekoeien onder meer – en uitgestorven reptielen die in ondiepe kustwateren leven of leefden. Zware botten werken als duikgewichten en helpen de dieren om hun drijfvermogen (hun positie in de waterkolom) en hun trim (de positie van het lijf zelf) te regelen.”

“Een stabiele houding in het water kan handig zijn geweest om boven de zeebodem te zoeken naar schaaldieren, bodemvissen en weekdieren. En zwaar zijn was mogelijk ook een voordeel bij een sterke golfslag aan de kust.” De huidige walvissen, die tot veel grotere dieptes kunnen duiken en ver van de kust leven, hebben een veel lichtere botstructuur.

De gigantische Perucetus colossus en een duiker. De botten die gevonden zijn zie je hier uitgelicht. Beeld Marco Merella en Rebecca Bennion

Tot nu toe zagen paleontologen de evolutionaire verschuiving naar een gigantische omvang, zoals je die vandaag ziet bij baleinwalvissen, als een recent fenomeen, dat zo’n 5 miljoen jaar geleden begon bij filtervoedende walvissen in open zee. “De ontdekking van zo’n reusachtige soort als Perucetus, van wie de zwaarte van de botten enorm was toegenomen, verandert ons begrip van de evolutie van walvissen: al 30 miljoen jaar eerder bereikten ze een gigantisch gewicht in de context van een kustgebied”, aldus Lambert.