Gevaar voor ruimteschroot: NASA stelt ruimtewandeling uit

Maandagavond (plaatselijke tijd) kwam er een waarschuwing in verband met ruimteschroot. Omdat er geen kans was om de risico’s voor de astronauten (tijdig) correct in te schatten is beslist het uitje van Thomas Mashburn en Kayla Barron naar nog een nader te bepalen datum uit te stellen. Intussen moet er meer informatie op tafel komen.

De NASA heeft de aard van het ruimteschroot niet meegedeeld.

Twee weken geleden hebben de zeven bemanningsleden van het ISS een tijd vertoefd in hun ‘reddingssloep’, een Crew Dragon en een Sojoez, omdat er gevaar was voor een botsing met ruimteschroot. Een dag later bevestigde Rusland dat het een antisatelliettest met een afgedankte spionagesatelliet had uitgevoerd, met een enorme hoeveelheid ruimteschroot als gevolg. Internationaal kwam er veel kritiek omdat Moskou daarmee de veiligheid van het ISS, waarin ook twee Russen wonen en werken, in het gedrang bracht. Iets wat Rusland dan weer ontkent.

Tijdens de uitgestelde ruimtewandeling van zowat zes uur zullen beide Amerikanen een defect antennesysteem vervangen.