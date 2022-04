Gestolen notitieboekjes van Charles Darwin na ruim 20 jaar terecht: ‘Bibliothecaris, gelukkig Pasen’

“Bibliothecaris, gelukkig Pasen” stond er op een briefje bij een tas die werd achtergelaten in de universiteitsbibliotheek van het Britse Cambridge. In de tas: twee notitieboekjes van Darwin (1809-1882), die meer dan twintig jaar zoek waren. De Britse bioloog, die beroemd werd met zijn ideeën over evolutie en natuurlijke selectie, maakte hierin aantekeningen na zijn reis met het schip de Beagle.

In een van de boekjes staat ook de beroemde schets van de Tree of life, een eerste aanzet voor een stamboom van het dierenrijk en de mens. In de aantekeningen ontwikkelde Darwin veel ideeën die later terugkeerden in zijn meesterwerk over de evolutie On the Origin of Species (1859).

Mysterie

De notitieboekjes bleken in 2001 ineens onvindbaar na een fotosessie. De hele collectie van circa tien miljoen boeken, kaarten en dossiermappen werd grondig doorzocht, in de hoop dat ze misschien op een verkeerde plaats waren teruggezet. Maar dat leverde niets op, en dus deed de bibliotheek aangifte van diefstal. Interpol werd ingeschakeld, en er ging een wereldwijde oproep uit om informatie.

De tas met de notitieboekjes werd aangetroffen op 9 maart in een zaal zonder videobewaking. Bibliotheekdirecteur Jessica Gardner is dolblij met de terugkeer van de boekjes. “Ze zijn veilig, ze zijn in goede staat, ze zijn thuis.”

De twee notitieblokken van Darwin, waarin hij aantekeningen maakte waarop hij zijn evolutietheorie zou baseren. Beeld AFP

De schets van de 'boom des levens' van Darwin, in één van zijn boekjes. Beeld Stuart Roberts via Reuters