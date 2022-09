Geograaf Patrick Meyfroidt: ‘Veel tropisch bos verdwijnt voor niets’

Zo’n 90 tot 99 procent van de ontbossing in de tropen is direct of indirect te wijten aan de honger naar nieuwe landbouwgrond. Maar slechts op 45 à 65 procent van de vrijgemaakte grond wordt nadien effectief aan landbouw gedaan, blijkt uit een nieuwe analyse in vakblad ­Science.

Dat vooral landbouw aan het tropisch woud knabbelt, is bekend, maar de schattingen over hoe hard precies lopen sterk uiteen. De nieuwe analyse verkleint de onzekerheid: jaarlijks gaat 6,4 tot 8,8 miljoen hectare woud tegen de vlakte. “Een groot deel van dat bos verdwijnt ‘voor niets’”, zegt geograaf Patrick Meyfroidt (UCLouvain), die aan de studie meewerkte. “Daar moeten we bij de inspanningen om ontbossing tegen te gaan rekening mee houden.”

Dat bos schijnbaar nutteloos tegen de vlakte gaat, heeft onder meer te maken met speculatie – de hoop ontboste grond als eigendom te kunnen claimen en met winst te kunnen verkopen –, geplande projecten die toch niet doorgaan, grond die bij nader inzien ongeschikt blijkt te zijn, en aangestoken branden die uit de hand lopen. “Het is ontbossing die grote milieu- en maatschappelijke kosten veroorzaakt, voor weinig tot geen baten”, zegt Meyfroidt.

‘Ontbossingsvrije’ productie

Ongeveer de helft van het gekapte bos maakt plaats voor graasland voor vee. Soja- en oliepalmteelt zijn goed voor minstens een vijfde van de ontbossing. De teelt van rubber, cacao, koffie, rijst, maïs en maniok is verantwoordelijk voor de rest.

Wat leert ons dat over wat we moeten doen om ontbossing in de tropen te stoppen? Verschillende internationale initiatieven promoten ‘ontbossingsvrije’ productie, bijvoorbeeld via duurzaamheidscertificaten voor soja of palm­olie, of een verbod op de import van producten gelinkt aan ontbossing. Hoewel die initiatieven een positieve rol kunnen spelen, is hun impact volgens de onderzoekers beperkt, onder meer omdat internationale handel voor slechts een kwart van de ontbossing verantwoordelijk is.

“Die initiatieven kunnen een hefboomfunctie vervullen”, zegt Meyfroidt. “Maar daarnaast zijn ook in de tropische landen zelf veranderingen ­nodig, zoals betere ruimtelijke planning en een beleid dat inefficiënte ontbossing ontmoedigt. Daarvoor is het belangrijk dat bedrijven en landen echte partnerschappen met lokale autoriteiten en organisaties aangaan. Anders dreigt enkel de internationale handel te worden opgeschoond, terwijl er ten gronde weinig ­verandert.”