Gentherapie helpt kinderen zonder afweer jarenlang aan gezond immuunsysteem

Tien baby’s die waren geboren zonder immuunsysteem hebben dankzij een genetische reparatie alsnog goed functionerende afweercellen gekregen. Zonder behandeling hadden de kinderen levenslang in een steriele omgeving moeten leven omdat elke infectie fataal had kunnen zijn.

‘Ze gaan naar het kinderdagverblijf of naar school en spelen buiten’, zegt de Amerikaanse hoogleraar en kinderimmunoloog Morton Cowan in een persbericht van de universiteit van Californië, waar de kinderen in onderzoeksverband werden behandeld. Vakblad The New England Journal of Medicine publiceerde woensdagavond de resultaten, met grafieken die laten zien hoe het immuunsysteem van de kinderen zich herstelde: snel na de behandeling kwam de productie op gang van B-cellen (die antistoffen maken tegen ziekteverwekkers) en T-cellen (die geïnfecteerde cellen herkennen en opruimen). In de maanden tot jaren erna behielden de kinderen hun gezonde afweersysteem. Van één kind, dat een ernstige infectie had, verliep het herstel trager, hij had een tweede behandeling nodig.

De kinderen hebben de zeldzame ziekte SCID: door een genetisch defect maken de stamcellen in hun beenmerg geen afweercellen aan. Een transplantatie met stamcellen van een donor kan helpen (op voorwaarde dat die perfect passen) maar deze kinderen hebben dubbel pech: bij hun variant van de ziekte (artemis-SCID) is zo’n transplantatie nauwelijks effectief.

Met gentherapie kregen ze hun eigen, gecorrigeerde stamcellen terug. Beenmergstamcellen uit hun bloed werden in het lab bewerkt met een kreupel virus, dat de cellen binnendrong om daar het benodigde, gezonde gen in te bouwen. Die genetisch aangepaste stamcellen werden via een infuus teruggegeven waarna ze hun plek in het beenmerg terugvonden en fungeerden als een fabriek van gezonde immuuncellen.

Chemokuur

Bijkomend probleem bij deze groep kinderen was de chemokuur die ze vooraf moesten ondergaan. “Die is nodig om ruimte te maken in het beenmerg en de foute stamcellen te verwijderen”, verduidelijkt Frank Staal, hoogleraar moleculaire stamcelbiologie aan het Leidse LUMC. Maar een chemokuur veroorzaakt DNA-schade in alle cellen van het lichaam en de kinderen met artemis-SCID missen nu juist een gen dat verantwoordelijk is voor herstel van die schade. Een chemokuur kan bij hen dus een desastreus effect hebben. “Dat was de grootste horde van deze therapie.”

De artsen gaven de kinderen een kwart van de chemokuur die bij een stamceltransplantatie gebruikelijk is en dat bleek afdoende. Het kan zijn, zegt Staal, dat het immuunsysteem van de kinderen daardoor op termijn uitgeblust raakt. Minder chemo betekent immers dat er minder ruimte in het beenmerg ontstaat waardoor artsen minder gecorrigeerde stamcellen kunnen teruggeven. “De tijd zal moeten uitwijzen of de kinderen gezond blijven.”

Toch is hij enthousiast over de resultaten van het Amerikaanse onderzoek. Artemis-SCID is de vierde variant van de ziekte waarbij met goed gevolg gentherapie wordt toegepast. Staal en zijn collega’s boekten deze zomer succes bij een kind met de variant RAG-1, ze behandelen binnenkort een tweede kind.

Die ziekte SCID werd bekend dankzij de film The Boy in the Plastic Bubble, over een Amerikaanse jongen die jarenlang in een steriele plastic tent leefde. Dat gentherapie bij SCID nu zo goed aanslaat is bijzonder omdat juist die ziekte het onderzoeksveld twintig jaar geleden lamlegde. Kinderen met SCID liepen door de gentherapie leukemie op, het virus met genetisch materiaal had de activiteit versterkt van genen die betrokken waren bij de celdeling. Dat risico is nu veel kleiner, zegt Staal, maar nog niet helemaal verdwenen. “We weten pas over jaren of we van een volledig veilige en genezende behandeling kunnen spreken.”