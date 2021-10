‘Geniale honden’ kunnen meer dan honderd namen onthouden

Veel baasjes zijn al enthousiast wanneer hun viervoeters op bevel gaan zitten, maar recent onderzoek toont dat sommige honden intelligenter zijn dan gedacht. Enkele bordercollies konden de namen van meer dan honderd speeltjes onthouden. ‘Hun leersnelheid lijkt op die van jonge kinderen.’

“Dankzij dit experiment weten we eindelijk meer over hoe een andere diersoort de menselijke taal begrijpt.” De Hongaarse wetenschapper Claudia Fugazza kon haar enthousiasme deze week maar moeilijk verbergen toen ze na twee jaar eindelijk de resultaten van haar onderzoek naar de intelligentie van honden in The Guardian kon presenteren. Zij ontdekte namelijk dat honden woorden veel sneller kunnen aanleren en langer kunnen onthouden dan eerder werd aangenomen.

Om tot die vaststelling te komen, bestudeerde ze de afgelopen jaar zes ‘geniale honden’. Ze selecteerde de dieren, allemaal bordercollies, in eerste instantie omdat zij in staat waren meer dan 28 verschillende namen van speeltjes te onthouden. Vervolgens vroeg ze de baasjes van de honden om eerst zes en later twaalf nieuwe namen per week aan te leren. “Dit bleek voor de meeste dieren nauwelijks een uitdaging”, vertelde Fugazza aan de Britse krant. Volgens haar is de leersnelheid vergelijkbaar met die van jonge kinderen die net een woordenschat beginnen uit te bouwen.

Belangrijk verschil

Een belangrijk verschil is dat baby’s de woorden die ze oppikken een leven lang herinneren, terwijl honden ze relatief snel vergeten. Toch wijst Fugazza erop dat de dieren de termen langer kunnen onthouden dan onderzoekers tot nu toe aannamen. “In een eerdere studie leerden we de honden nieuwe namen aan door ze vier keer te benoemen, maar op die manier vergaten ze de benamingen snel.” Een langdurige aanpak zorgt er echter voor dat de dieren de termen tot zo’n anderhalve maand konden onthouden.

In haar onderzoek werkte Fugazza enkel met bordercollies, herdershonden die volgens haar sowieso erg openstaan voor het gedrag van hun baasjes. Toch merkt ze op dat andere honden de benamingen eveneens kunnen aanleren. Zo zouden Australische en Duitse herders een vergelijkbaar intellect hebben en hoeft ook de pekinees niet onder te doen voor grotere soortgenoten.