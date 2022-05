‘Gegevens van Grindr-gebruikers stonden jarenlang te koop’

Hoewel er geen persoonsgegevens gelekt zijn, kunnen de locatiegegevens ook voor problemen zorgen. Zo werd vorig jaar van een Amerikaanse katholieke geestelijke bekend dat hij een Grindr-gebruiker was. Dat gebeurde op basis van een analyse van vergelijkbare gebruikersdata.

Ook in andere gevallen kon de identiteit van mensen worden vastgesteld en ook met wie zij afspraken. Zo kon door de locatiegegevens worden vastgesteld waar Grindr-gebruikers woonden en werkten. Als telefoons langere tijd dicht bij elkaar zijn, kan bovendien ervan uit worden gegaan dat de eigenaren een date hadden.

Toen Grindr de gegevens begon te delen met de advertentienetwerken, dachten zij niet dat er privacyproblemen konden ontstaan, aldus de insiders. De advertentiesector zette toen vol in op hyperlokale advertenties, waardoor gebruikers bijvoorbeeld een advertentie van het koffietentje om de hoek te zien zouden krijgen.

De privacyproblemen zijn bijzonder gevoelig voor Grindr omdat homoseksualiteit en biseksualiteit in veel landen verboden is. De app zegt in die landen geen reclames te tonen zodat de locatiegegevens van gebruikers ook niet zichtbaar kunnen worden voor anderen. Ook in landen waar homoseksualiteit niet verboden is, kunnen de gevolgen groot zijn. Mensen die niet openlijk homoseksueel zijn kunnen met de informatie worden gechanteerd.

In eigen land kwam de datingapp vorig jaar nog in de media toen David Polfliet via Grindr naar een park in Beveren gelokt werd door drie toen minderjarige verdachten. Hij werd er zwaar toegetakeld en overleefde het niet.