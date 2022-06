Geen nieuwe iPhone, wel een nieuwe Mac of twee: dit mag u verwachten van de Apple-conferentie

WWDC — in de volksmond afgekort tot ‘Dub-Dub’ — is er op papier vooral voor techneuten die software ontwikkelen voor producten van Apple. De techgigant stelt tijdens de Keynote echter updates voor aan de verschillende besturingssystemen en durft er al eens nieuwe toestellen aan te kondigen. Dat maakt WWDC het tweede belangrijkste Apple-event van het jaar, na de iPhone-persconferenties in de herfst.

iOS 16

Ook dit jaar mogen ruim één miljard iPhone-gebruikers wereldwijd een software-update voor hun telefoon verwachten. Wat er niet lijkt aan te komen, is een grote herziening van hoe iOS eruitziet. Het is ondertussen van iOS 7 in 2012 geleden dat Apple grondig aanpaste in één update.

Volgens berucht Apple-journalist Mark Gurman van persagentschap Bloomberg voert Apple wel enkele belangrijke aanpassingen door in de nieuwe iOS. Zo zouden er in iOS 16 “verbeteringen” zijn voor meldingen op iPhones. Dat was ook het geval bij iOS 15 vorig jaar, maar Gurman gaat niet in detail over wat we kunnen verwachten.

Meer informatie heeft hij wel over de nieuwigheden bij het vergrendelscherm. Hij vat het samen als een “upgrade” met bijvoorbeeld wallpapers die zich kunnen gedragen als widgets. Ook zal het vergrendelscherm bij enkele modellen van de iPhone 14 een ‘altijd aan’-functie krijgen, dankzij nieuwe schermtechnologie in die telefoons. Al is de kans groot dat we daar pas in de herfst meer details over krijgen.

Enkele apps die onder andere bij de iPhone standaard worden meegeleverd krijgen nieuwe functies, zou Apple tonen op WWDC 2022. Aan de Berichten-app zouden enkele ‘sociale media’-achtige functies worden toegevoegd. Gurman vermeldt specifiek het aspect spraakberichten. Daarnaast krijgt Gezondheid ook nieuwe mogelijkheden, maar daar geeft de Bloomberg-journalist geen details over.

Tipje van de virtual reality-sluier?

Apple werkt aan een headset voor virtual reality (VR) en/of augmented reality (AR) toepassingen. Bij het gebruik van een VR-headset word je gezichtsveld volledig overgenomen door een virtuele wereld. Die krijg je te zien dankzij schermpjes in het toestel. Bij een AR-headset zie je de fysieke, “echte” wereld nog, maar worden er virtuele elementen toegevoegd door het apparaat.

Alle techgiganten zetten hard in op deze futuristische technologie. Facebook-moederbedrijf Meta ziet het zelfs als de toekomst van haar bestaan. Naar alle verwachting zal Apple met de geplande headset een eerste stap zetten in die wereld.

Op WWDC 2022 zullen we het apparaat niet te zien krijgen, want het is logischer dat Apple er een apart evenement aan wijdt. Wel weet technologienieuwssite Tweakers dat Apple de merknaam van het besturingssysteem ervan wil vastleggen. De kans bestaat dus dat we te horen krijgen dat de software realityOS zal worden genoemd.

Een nieuwe Mac of twee?

Volgens Gurman is het redelijk om te vermoeden dat er twee nieuwe Mac-computers zullen worden voorgesteld op WWDC 2022. De eerste is een nieuw model MacBook Air. Die laptop kreeg in 2020 als één van de eerste Apple-toestellen de zelf ontworpen processor M1. De Air moest het wel stellen met hetzelfde ontwerp als eerdere modellen. Verwacht wordt dat zoals de MacBook Pro en iMac ook de Air er heel anders zal gaan uitzien. Het zou ook de eerste computer worden met de Apple Silicon M2-processor.

Olifant in de kamer is de Mac Pro. Het is de krachtigste en duurste computer in het gamma van Apple, met meest veeleisende professionals als doelpubliek. Naast rekenkracht is de belofte van de Mac Pro ook modulariteit: je kan als eigenaar relatief gemakkelijk zelf onderdelen vervangen en het apparaat naar je hand zetten.

De grote innovatie van Apple Silicon is echter dat processor, grafische kaart en werkgeheugen samen gezet zijn. Je kan dus geen extra RAM achteraf toevoegen. Hoe Apple dat probleem zal oplossen, is koffiedik kijken, maar de Mac Pro is het enige model dat nog geen Apple Silicon gebruikt. Een ontwikkelaarsconferentie is de ideale plaats om nieuws daarover aan te kondigen.

Appeltjes voor de dorst

Naast iOS zullen ook alle andere besturingssystemen van Apple een update krijgen. Tijdens WWDC 2022 verwacht Gurman informatie over multitasking op iPadOS, meer smart homemogelijkheden voor tvOS en een batterijbesparingsfunctie voor watchOS. Website MacRumors schrijft dat versie 13 van macOS de naam ‘Mammoth’ zal krijgen. Apps als Berichten, Mail, Notities en Safari zouden een nieuw likje verf krijgen.

Dit krijgen we naar alle waarschijnlijkheid niet te zien

Verwacht maandag geen nieuwe iPhones. Die houdt Apple altijd voor een aparte persconferentie in de herfst. Bovendien bracht de techgigant in maart al de iPhone SE uit. Hetzelfde geldt voor accessoires van de geliefde smartphone: geen nieuwe Apple Watch of AirPods, dus.

Nieuwe iPads lijken er maandag ook niet aan te komen, al kan Apple altijd verrassen met een kleine update aan één van de Pro-modellen. En tot slot, zoals hierboven vermeld: de VR-headset, die krijgt sowieso een eigen event, mogelijks al dit jaar.