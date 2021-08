Ga Icarus achterna in een Boeing 787-10 met de sublieme Microsoft Flight Simulator ★★★★★

Isaac Newton zei het al: wat omhooggaat komt onherroepelijk een keertje weer omlaag. Niets toont het onwrikbare gelijk van deze beroemde Britse natuurkundige beter aan dan Microsoft Flight Simulator.

Wat tijdens virtuele vluchten namelijk steeds blijft verbazen is de consequente neiging van ieder vliegtuig – groot én klein – om toe te geven aan de aardse zwaartekracht. Haal even de handjes van de stuurknuppel en de neus van je toestel begint vervaarlijk naar beneden te hellen, en de cijfers op de hoogtemeter beginnen angstaanjagend snel terug te lopen.

Wie met Microsofts Flight Simulator het luchtruim kiest kan zich goed voorstellen dat piloten God (of beter: uitvinder Lawrence Sperry) op hun blote knietjes danken voor de uitvinding van de automatische piloot. Hoe vreselijk inspannend en vermoeiend zou anders een vliegreis van acht uur of langer zijn.

Microsoft Flight Simulator keerde vorig jaar zomer na een absentie van negen jaar terug op Windows-pc’s. Nu dan is er ook een uitvoering voor Microsofts Xbox Series X|S. Iedereen zei dat het niet kon, maar het is Microsoft en de Franse studio Aboso toch gelukt: van de Aviat Pitts Special S2S (een tweezitter) tot de Boeing 787-10 Dreamliner (330 stoelen) – alles start, vliegt en land als een zonnetje, op een spelcomputer.

Dat de Xbox Series schijnbaar geen moeite heeft met zo’n zware, complexe en uitvoerige ‘game’ zegt veel over de spierballen van Microsofts spelcomputer. Het is ook een compliment aan de programmeurs. Ze wisten de uitvoerige besturingsmogelijkheden op een pc, met toetsenbord en muis, over te brengen naar de zestien knoppen, trekkers en pookjes van de controller van een spelcomputer.

Natuurlijk zullen echte leunstoelpiloten investeren in een HOTAS, een ‘hands on throttle and stick’, een realistisch ogende stuurknuppel. Fanatieke vliegeniers met een gat in hand kunnen zelfs gaan voor de VelocityOne van Turtle Beach, met roerbesturingselementen, motorhendel en speciaal trimwiel. Die is vanaf volgende maand verkrijgbaar voor 349 euro.

Manhattan met de Hudson waarop Sully Sullenberger en Jeffrey Skiles in 2009 hun wonderbaarlijke landing met een Airbus A320 uitvoerden. Beeld Microsoft

Madurodam op wereldschaal

Toch zit het knappe van Microsoft Flight Simulator hem niet in de nauwgezette nabootsing van de vliegtuigen of het vliegen. Wat vorig jaar op de pc een verpletterende indruk maakte, en op de Xbox Series opnieuw, is de natuurgetrouwe nabootsing in real time van de aarde waar je overheen vliegt: landschappen, bergen, dalen, steden, gebouwen en bomen – héél veel bomen, 2.000.000.000.000.000.000 om precies te zijn. Geen mensen overigens, wel auto’s en vrachtwagens.

Voor dat huzarenstukje pakten Microsoft en Aboso satellietbeelden en luchtfoto’s van de hele aarde, plus de wegenkaarten van OpenStreetMap en gooien daar een stukje machine learning overheen die gebouwen en bomen herkent en die de platte beelden omtovert tot 3D-constructies. Het effect is alsof je in een soort Madurodam-versie van de wereld staat.

Microsoft Flight Simulator legt via internet over die schijnwereld de huidige weersituatie heen, satellietdata voor de actuele toestand op de grond, het echte vliegverkeer van dat moment en met kunstmatige intelligentie gemaakte stemmen van de verkeersleiding. Vanaf de pc of de Xbox Series voegt de software daar het vliegtuig aan toe waarmee je de lucht ingaat, procedurele ‘gebouwen’ (architectuur die ter plekke tot stand komt), bomen en andere effecten en natuurlijk de ‘input’ van de virtuele piloot.

Eerst Napels zien en dan opstijgen: een Boeing 747 boven een van de bekendste bestemmingen in Italië in Microsoft Flight Simulator. Beeld Microsoft

Geen game

Microsoft Flight Simulator is geen ‘game’ in de strikte zin van het woord. Er zijn geen punten te behalen of vijanden te verslaan, al zijn er wel ‘landingsuitdagingen’ waarbij je je vliegtuig onder steeds moeilijkere omstandigheden zo netjes mogelijk aan de grond moet zetten. Met ‘bush’-vluchten kun je je navigatievaardigheden testen door lange afstanden over afgelegen locaties af te leggen.

Voor wie echt wil leren vliegen is er een inleiding waarmee je de fundamentele vaardigheden en technieken onder knie kunt krijgen. Maar ook voor brokkenpiloten en landrotten die gewoon een rondje willen maken om de Mount Everest of de Eiffeltoren zijn er ontdekkingsvluchten waarbij je meteen in de lucht zit, zonder dat je de startprocedures hoeft door te lopen.

Had Isaac Newton vandaag de dag geleefd, hij zou een moord hebben begaan voor Microsoft Flight Simulator. Of had hij een abonnement genomen op Game Pass, want bezitters van deze Netflix-achtige dienst voor Xbox- en pc-games kunnen de software gratis installeren en Icarus uithangen.