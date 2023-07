Futurist en stadsarchitect Thomas Ermacora: ‘Dankzij AI zullen we geen zonnepanelen meer nodig hebben’

Zullen we de grootsteden van de 21ste eeuw leefbaarder maken dankzij technologische innovatie? Futurist, stadsarchitect en techondernemer Thomas Ermacora maakt er zijn levensdoel van, en hoopt daar deze maand op de conferentie Love Tomorrow in ons land ook anderen van te overtuigen. ‘Enkel groen bouwen volstaat niet.’

Futurist Thomas Ermacora verdeelt zijn tijd tussen het VK en de VS. Zijn echtgenote is Amerikaanse en hij werkt veel samen met start-upondernemers in de ‘green tech’ in Silicon Valley. We treffen hem net nadat hij geland is in Los Angeles, waar hij in het bestuur zetelt van de LA Cleantech Incubator, een organisatie die partnerschappen afsluit met technologische start-ups om de Californische grootstad om te vormen tot een nul-emissiezone.

In Florida leidt Ermacora enkele projecten rond regeneratieve stedenbouw, het stokpaardje van de Deense Italiaan die zich als architect en futuristisch denker toespitste op het leefbaarder maken van steden met behulp van de nieuwste technologie zoals AI.

U bekijkt al uw hele beroepsleven steden als computercodes. Waarom?

“Omdat ik steden als de opeenstapeling van menselijke relaties bekijk. Voor mij is de interactie tussen mensen codeerbaar. We maken al gebruik van big data om gedragspatronen te begrijpen. Waarom zouden we deze codes niet gebruiken om steden beter te maken voor de inwoners?

“Enkele generaties geleden was het nog aan de grillen van de koningen om te beslissen hoe je steden bouwt. Sindsdien werden ze steeds meer een publieke sfeer, met gemeenten en hun bevoegdheden op het gebied van stadsplanning die verstrengeld raakten met kapitaal en politiek.

“Maar het individu is nog steeds een te klein onderdeel van de stad. De toekomst van de stad ligt volgens mij in ‘participatieve ruimtecreatie’, waarvan ik een van de pioniers ben.”

Hoe pak je de uitdagingen aan waar alle grootsteden nu voor staan: ruimtegebrek, slinkende grondstoffen, klimaatverandering... ?

“Het is een perfecte storm, ja, en we zijn niet al te ver meer van het oog. De uitdagingen die u noemt beïnvloeden onze politiek en stedelijke samenleving nu al ingrijpend. Er is helaas geen wondermiddel. Technologie helpt om stedelijke kwaliteitsruimte te scheppen, al volstaat het niet op zich. Zo werk ik nu mee aan de eerste koolstofvrije stad in Europa. Als adviseur voor de groep Project Zero maakten we in de Deense stad Sønderborg een nieuw masterplan voor havenvernieuwing.

“Tegelijk werd dit een blauwdruk om de hele stadsgemeenschap in 20 jaar tijd naar een CO 2 -nulniveau te brengen. Maar enkel groen en duurzaam bouwen is voor mij niet de enige oplossing voor de klimaatcrisis of de 40 procent CO 2 die steden uitstoten.

“Dit zal alleen lukken als de herinrichting gevormd wordt door een permanente dialoog met alle belanghebbenden. Ik ben dus niet geïnteresseerd om als architect mijn naam op gebouwen te zien staan, maar wel als ontwerper en begeleider van een langetermijndoel in samenwerking met de bevolking.”

U begeleidde voor het eerst dit soort ‘participatieve ruimtecreatie’ in 2008 met het Clear Village-project. Wat hield dat in?

“Clear Village was de eerste katalysator van participatieve ruimtecreatie. We zetten het toen door het experimentele karakter nog op als non-profitorganisatie. In en rond Londen begonnen we met demonstratieprojecten zoals de ‘World Garden’. We vestigden ons in een verlaten oude tuin die in de 19de-eeuwse tijd van koning George IV nog gebruikt was om onder serres ananassen te kweken, in die tijd een elitair statussymbool.

“We maakten er een veilige groene ruimte van voor kwetsbare groepen, zoals jeugddelinquenten, mensen uit naburige rust- en verpleeghuizen, mensen met een beperking, werklozen..., die anders nergens in hun wijk terechtkonden.

“We leerden hen tuinieren en duurzame seizoensgewassen verbouwen in de stad, zodat het zowel een positief effect had op hun mentaal welzijn als voor de andere buurtbewoners. Zo toverden we een verlaten plek om in een aanwinst voor de hele gemeenschap.

“Eigenlijk deden we wat McDonald’s doet, maar dan op gemeenschapsniveau. Zij zijn in feite een vastgoedmachine. Ze nemen goede plekken in en verkopen er hun fabrieksvoedsel.

“Stedelingen onderschatten de gemeenschapswaarde van op hun eigen openbare domein zelf voedsel te kweken. Deze kennis van ‘participatieve placemaking’ kunnen we verspreiden via gemeenschapsorganisatoren. Bijvoorbeeld architecten of activistische vriendengroepen die een verlaten zaal of een gebied achter een parkeerplaats omvormen.”

Thomas Ermacora: 'Problemen als ruimtegebrek, slinkende grondstoffen en klimaatverandering zorgen een perfecte storm, en we zijn niet al te ver meer van het oog ervan.' Beeld Getty Images

U begeleidde ook regeneratieve projecten in de Londense East End. Dat leidt ook tot gentrificatie van grootsteden, wat de vastgoedprijzen omhoog jaagt. Goed voor eigenaars, maar niet voor armere huurders. Hoe zorg je ervoor dat de stad van de 21ste eeuw er is voor iedereen?

“Dat is een zeer grote uitdaging. Ik denk dat gentrificatie iets geweldigs is, als je het kunt begeleiden. Ik had een project in Londen, LimeWharf. Artiesten en techwetenschappers werkten er samen, ook met de locals.

“Het was vlak na de Olympische Spelen van 2012 en er was een enorme concentratie van energie. Londen was in die tijd hipper dan New York, met een enorme gentrificatie. En dus dacht ik: hoe stabiliseer je een buurt? Ik schiep met LimeWharf een nieuwe openbare plek die noch openbaar noch privé is, waar ik als mecenas en curator iedereen bij elkaar bracht. We hadden er alles, van co-living tot co-working projecten, zelfs een restaurant.

“Tegelijk was het doel om de lokale mensen niet de wijk uit te jagen met hoge prijzen. Helaas heb je daar dan wel een politieke visie voor nodig of een gulle mecenas. En dat is dus mijn zorg, dat we dat eigenlijk dikwijls niet hebben.

“Ik verkocht onlangs mijn aandeel in het project aan Foster Projects, dat als nieuwe beheerder het engagement aanging om de huurprijzen voor huidige inwoners laag te houden. Dat kunnen ze omdat het nu een buurt is met een enorm veel start-ups. Duurzame gentrificatie is dus mogelijk.”

Hoe garandeer je de uitbouw van kwaliteitsvolle gemeenschappelijke ruimtes in steden waar de demografische druk groot is en vrije ruimte meteen wordt ingepalmd door private ontwikkelaars, zoals we hier zien in het dichtgebetonneerde België?

“Mijn eerste opmerking is dat het f***ing moeilijk gaat worden. Ik ben geen idealist wat dat betreft. Er is een opmars naar het uitknijpen van de commons, die sterker staat dan onze verdediging van de gedeelde ruimte. Dat komt door de manier waarop ons kapitaal werkt. Er staat nu eenmaal een enorme druk op het leveren van rendement, zeker in tijden van inflatie zoals nu. Als de vastgoedmarkt onder druk staat, grijpt de politiek in mijn ervaring terug naar business as usual.

“Succesvolle steden zoals Kopenhagen hebben wel een zekere mate van luchtigheid in vergelijking met dichtbebouwde steden zoals de Belgische. Ze kunnen sneller ambitieuze ideeën rond de kwaliteit van milieu en openbare ruimte uitwerken. Toch geloof ik dat de plaatsen die net genoeg ademruimte hebben ongelooflijk snel gaan overschakelen naar meer kwaliteitsvolle commons, omdat het in hun eigen economisch belang is.”

Welke rol kan AI spelen in het hermodelleren van onze woningen en steden?

“In de loop der jaren zijn we in de architectuur beter geworden in het integreren van duurzaamheid in software. Zo kijken we altijd eerst waar en wanneer de zon schijnt, zodat je de bioklimatologische kwaliteit van het gebouw kunt verbeteren.

“Je kan de hoeveelheid airconditioning die nodig is beperken door natuurlijke ventilatie-factoren te scheppen. Waar AI op dat vlak echt een verschil gaat maken is dat het ons in staat zal stellen om de koers te veranderen tussen actieve of passieve duurzaamheid.

“Actieve duurzaamheid is wanneer je bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak plaatst, de kracht van de zon benut en een hernieuwbare energiebron inbrengt om je energiemix te compenseren.

“Bij passieve duurzaamheid zijn er geen zonnepanelen nodig. Dan gaan we met behulp van AI aan bioklimatologische engineering doen, begrijpen hoe je het gebouw moet draaien om natuurlijke ventilatieschachten te creëren zodat het op zichzelf goed is uitgerust. We zorgen ervoor dat het licht binnenkomt op het juiste moment van de dag, zodat mensen kunnen slapen zonder dat hun bioritme beïnvloed zal worden. Probeer je dat te doen met je rekenmachine: veel succes.

“Met kunstmatige intelligentie zullen we extreem fijnmazige analyses kunnen doen - zeker als we binnenkort quantum computing tot onze beschikking hebben. In de nabije toekomst zullen we op play drukken en vragen hoe een gebouw eruit moet zien, zodat de lichtinval en ventilatie al voor veel duurzame energie zorgt. Zonder zonnepanelen. We gaan dus dankzij AI een transformatie zien in de manier waarop we onze gebouwen veranderen en dus ook onze steden.

“Ik kom terug bij mijn uitgangspunt van de stad als een computercode. Met AI kunnen we nu nog meer het gedrag van mensen analyseren om het publieke domein te verbinden met de lokale, individuele behoeftes. Waar we in de Victoriaanse tijd één park bouwden met een paar schommels in het midden zullen we met AI in staat zijn om openbare ruimte af te stemmen op het openbaar welzijn. Er is niets dat AI niet kan doen, want het doet alles wat wij doen beter dan wij. Noem mij maar een techno-optimist.”

Thomas Ermacora: 'Het gaat f***ing moeilijk worden om nog kwaliteitsvolle gemeenschappelijke ruimtes uit te bouwen in een volgebouwd land als België.' Beeld Getty Images

Ziet u ook nadelen aan AI?

“Ik maak me zorgen over de toekomst van landen die het zich niet kunnen veroorloven om AI te gebruiken. Dit slaat ook op de machtsconcentratie van AI-ontwikkeling. Er is maar een dozijn bedrijven dat ruwweg 80 procent van het landschap van onderzoek, engineering en productontwikkeling voor kunstmatige intelligentie in de echte wereld controleert.

“Ik ben ook bezorgd over de persoonlijkheid van de mensen die de vijf grote techbedrijven in de VS (Alphabet -Google -, Amazon, Apple, Meta en Microsoft, red.) leiden. Hun buitengewone kwaliteiten als technologie-genieën lijken negatieve effecten te hebben op hun neuro-emotionele cortex. Sommige mensen noemen dat narcisme, anderen egoïsme… Wat het ook is, dit zorgt nu voor een giftige dynamiek in het technologielandschap.

“Als samenleving moeten we er voor zorgen dat ze met elkaar en met ons in debat gaan in plaats van dat ze elkaar letterlijk gaan bekampen in een boksring (Mark Zuckerberg vs. Elon Musk, MR).

“We moeten niet pro of contra AI of technologie zijn maar een middenweg zoeken. GDPR is een goed voorbeeld van hoe de EU privacy heeft geregeld. Voor AI kan er ook zo’n regeling bestaan waarin we duidelijk vastleggen wat we willen en niet willen.”

Wat doe je als het AI-programma je vertelt dat er in een stad nu 10.500 mensen wonen maar ze op termijn door tekorten slechts levensvatbaar is voor 2.500. Een autoritaire staat als China dreigt dan meteen te selecteren wie kan blijven en wie moet verhuizen?

“We moeten opletten om AI vandaag niet te veel autoriteit toe te kennen. Ja, het zal ongelooflijk snel gaan, maar ook langzamer dan je verwacht. We hebben nog steeds geen vliegende auto’s en we dachten er honderd jaar geleden al over na.

“Er is natuurlijk altijd een risico dat kunstmatige intelligentie een hefboom kan zijn voor besluitvorming in toxische politieke situaties, zoals in een autoritair land als China. Tegelijk mogen we ook niet zwart-wit naar China kijken. Niet alles wat ze doen is fout.”

Wat wilt u bereiken met uw toespraak op de Love Tomorrow-conferentie?

“Ik wil mensen overtuigen dat ze actoren voor verandering kunnen zijn. Zo ben ik ook begonnen, in participerende bewegingen. Het gesprek over de relatie tussen technologie en mensheid is er een waar we voor altijd mee zullen leven. Je kunt niet gewoon achterover leunen en zeggen: ‘F*ck tech’. Dat gaat niet werken. De komende generatie zal er heel actief en dynamisch mee moeten samenleven.”

Moet AI daarom open source worden?

“Ik ben een voorstander van open sourcing. Ik ben een van de eerste mensen, zo niet de eerste, die sprak over ‘open source urbanisme’. Wel zie ik nu wat problemen met open sourcing voor AI. Open source betekent niet noodzakelijk dat iedereen begrijpt wat er gebeurt.

“Een algoritme is maar het begin van een hele berekening. We weten eigenlijk niet wat er in de zwarte doos gebeurt als we het algoritme loslaten, zoals in AI. Je drukt op play zonder het resultaat te kennen. Met een technologie die potentieel veel dodelijker is dan een kernbom moet je dan uiterst voorzichtig zijn.

“Wel geloof ik dat we delen van AI kunnen uitbesteden als een openbaar onderwijsproject. We mogen nooit vergeten dat natuurlijke intelligentie de oudste is. Kunstmatige intelligentie is nu een verwarde baby, zonder ontwikkelde armen, voeten en benen. Laten we ervoor zorgen dat de ouders in de kamer het kind leren lopen.

“Daarom spreek ik liever over ‘begeleidende intelligentie’. We weten bijvoorbeeld dat computers schaker Gary Kasparov hebben verslagen maar als je Kasparov laat samenwerken met de computer boek je het beste resultaat. We moeten AI daarom gaan zien als één van onze grootste hulpbronnen, misschien ooit groter dan de som van onze menselijke intelligentie. Verlies nooit de kracht van de collectieve verbeelding uit het oog.”

Thomas Ermacora is een van de sprekers op de Love Tomorrow-conferentie, op 27 juli in De Schorre, Boom. lovetomorrow.com