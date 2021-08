Frank Deboosere: ‘Dit is de natste zomer sinds het begin van de metingen’

Volgens Deboosere is er een recordaantal hoeveelheid regen gevallen tussen 1 juli en 31 augustus: “Gemiddeld valt er ‘s zomers in Ukkel 225 mm neerslag. Dit jaar zitten we al aan 361 mm regen. Het absolute record van natste zomer ooit sinds het begin van de waarnemingen in Ukkel in 1833, is de zomer van 1992 met 365 mm. Dat record zal dus zeker gebroken worden.”

De gemiddelde temperatuur van de zomermaanden zal volgens Deboosere rond de 17, 8 graden liggen: “Dat lijkt fris, maar dat is onjuist. De zomer van 2021 zit qua temperatuur bijna perfect op het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar”, klinkt het.

Bovendien hebben we deze zomer geen hittegolf gehad: “Meer zelfs, we hebben dit jaar in Ukkel nog geen enkele tropische dag (maximumtemperatuur van meer dan 30 graden) gehad. De voorlopig warmste dag was 18 juni 2021 met 29,5°C.”

Weerman Frank Deboosere. Beeld Dieter Bacquaert

Ook de zon heeft de afgelopen twee maanden niet al te veel geschenen: “Ik schat dat we in vergelijking met een gemiddelde zomer een kleine honderd uur minder zonneschijn zullen hebben. Maar dat is zeker geen record’, zegt Deboosere. “In Ukkel houden we de zonneschijnduur bij sinds 1887. En er zijn zeker twintig weerkundige zomers die nog somberder waren dan de zomer van 2021.”

Het cijfermateriaal van Deboosere zijn voorlopig wel nog schattingen. Volledige zekerheid is er pas als de zomer volledig voorbij is.