Forse toename van algenbloei, een belangrijke graadmeter voor de opwarming van de aarde

Die vaststellingen komen van Chinese onderzoekers van de universiteit van Shenzhen, aan de hand van 760.000 beelden afkomstig van de Aqua-satelliet van ruimtevaartorganisatie NASA. Zij publiceerden hun bevindingen woensdag in het wetenschappelijk tijdschrift Nature.

De Chinezen onderzochten ook de oorzaken van de toegenomen bloei, door enerzijds waterstromingen en de temperatuur van het zeewater en anderzijds de gemiddelde bloeifrequentie van de algen te vergelijken. Hoe hoger de temperatuur, hoe vaker algenbloei in veel regio’s voorkwam. In sommige regio’s, met name in Azië, hing de algenbloei eerder samen met het gebruik van kunstmest.

Het totale gebied waar algenbloei voorkomt is met 3,97 miljoen vierkante kilometer gestegen ten opzichte van 2003. Gemiddeld genomen komt algenbloei aan de kusten de laatste jaren tweemaal zo vaak voor als in 2003, zo becijferden de onderzoekers.

Negatieve effecten

De hoeveelheid plankton en algen (waarvan vele duizenden soorten bestaan) in zeewater is een belangrijke graadmeter voor de opwarming van de aarde. Door meer voedingsstoffen en opwarmend water neemt de algenbloei in de bovenste lagen van het water toe, wat in eerste instantie voedsel oplevert voor andere organismen. Er bestaan ook negatieve effecten: sommige bloeiende algen produceren giftige stoffen, zoals de bekende blauwalg, die in warme zomers ook bij ons kan leiden tot vissterfte, stank en andere overlast voor de mens. Ook kunnen lagen afgestorven algen op de bodem leiden tot zuurstofloze ‘dode zones’ in het ecosysteem.

Lennart de Nooijer, oceanoloog aan het Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ), noemt vooral de methode van dit onderzoek opmerkelijk. “Door het analyseren van de satellietbeelden krijg je een beeld dat je met het nemen van watermonsters vanaf boten nooit zou kunnen krijgen”, zegt hij. Tegelijk plaatst hij een kanttekening: met de beelden krijg je geen inzicht in wat zich aan algen al op de zeebodem heeft opgestapeld. Evenmin krijg je een indruk van eventuele giftige stoffen die de algen hebben geproduceerd.

Het meten van de algenbloei is relevant om de effecten van klimaatverandering in kaart te brengen. De vraag daarbij is volgens De Nooijer vooral wat het netto-effect is van de opname en uitstoot van CO 2 in de kringloop tussen plankton en de organismen die daarvan leven. “Algen nemen, net als andere planten, CO 2 op uit de lucht. Ze worden weer opgegeten door dieren, die de CO 2 weer uitstoten. De onderliggende vraag is hoe groot het percentage CO 2 is dat in die kringloop netto verdwijnt”, aldus De Nooijer.

Voordelen en risico’s van bloei

In 2019 stelden onderzoekers van het Duitse onderzoeksinstituut Marum al vast dat plankton in zee door de opwarming van de aarde van samenstelling is veranderd. In een tempo van zo’n 40 kilometer per tien jaar rukten zogeheten ‘foraminiferen’ de afgelopen twee eeuwen zo’n 600 kilometer op naar voorheen koudere delen in het noorden. Tegelijk nemen soorten die gedijen in koeler water af in aantal en omvang.

De Chinese onderzoekers denken dat hun gedetailleerde informatie over de omvang en frequentie van algenbloei aan de kust inzicht kan bieden in de vraag hoe die bloei zich vormt en weer verdwijnt. Met die informatie kunnen risico’s en voordelen van bloei beoordeeld worden. Ook zou die kunnen helpen bij de ontwikkeling van strategieën om de gevolgen van schadelijke bloei te minimaliseren, concluderen de auteurs.