Finnen plannen lancering van houten satelliet na geslaagde testvlucht

Met de nieuwe satelliet onderzoekt de start-up of het hout bestand is tegen de omstandigheden die heersen in de ruimte, zoals extreme hitte, kou, vacuüm en straling. Onder andere een hout- en een verfbedrijf helpen bij de financiering van het experiment, om te laten zien hoe goed hun materiaal standhoudt in de ruimte.

Jari Mäkinen, productmanager bij het satellietbedrijf, zegt dat hout een aantrekkelijke grondstof is voor satellieten. Wanneer zo’n satelliet buiten werking treedt, verbrandt hij in de atmosfeer zonder afval achter te laten, zegt Mäkinen.

Houten kubus

De nieuwe satelliet, genaamd ‘WISA WOODSAT’, is gemaakt van zes houten multiplex platen van 10 bij 10 centimeter die een kubus vormen. De multiplexpanelen zijn gemaakt van berkenhout en behandeld met een speciale toplaag, zodat ze bestand zijn tegen de sterke uv-straling in de ruimte.

De WISA WOODSAT is uitgerust met zendertjes en een selfiecamera, zodat de ontwikkelaars de conditie van het hout constant in de gaten kunnen houden. Met negen zonnepaneeltjes heeft de satelliet genoeg energie voor deze apparatuur.

Om de uitrusting van de WISA WOODSAT te testen, lieten de Finse technici halverwege juni een testmodel van de satelliet naar 30 kilometer hoogte vliegen. Een grote ballon bracht de houten kubus de lucht in en het satellietje vloog vervolgens bijna 3 uur lang aan een parachute door de lucht, terwijl het elke 30 seconden een selfie maakte. Zonder enige schade kwam de testvlucht ten einde in het bos.

Geplande lancering

Op dit moment testen de Finnen de nieuwe satelliet in het technisch centrum van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, in het Nederlandse Noordwijk. Daar moet hij zijn sterkte bewijzen in een simulator die de omgeving in de ruimte nabootst. Ook gaan de Finnen hun nieuwe satelliet blootstellen aan trillingen vergelijkbaar met die bij een raketlancering. De echte lancering, naar ruim 500 kilometer, moet is gepland voor dit najaar in Nieuw-Zeeland.