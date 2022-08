‘Fantastisch onderzoek’: badmuts met elektrodes verbetert geheugen van ouderen

Even de knop omzetten, en het geheugen vliegt vooruit. Die futuristische claim maken Bostonse wetenschappers, die erin slaagden het brein van 150 ouderen op te voeren met stroomstootjes. Toepassing kan om de hoek liggen, zei hoofdonderzoeker Rob Reinhart in een besloten bijeenkomst voor de vakpers: “Deze apparatuur is lichtgewicht, makkelijk in gebruik en draagbaar, zodat patiënten het misschien zelfs thuis kunnen gebruiken.”

Ouderen op wie Reinhart en zijn collega’s van de Universiteit van Boston de techniek testten, kregen een soort badmuts met elektrodes op het hoofd, die een zwak stroompje door bepaalde gebieden van hun brein stuurde. Het enige wat ze daarvan voelden, was een licht tintelend gevoel. Na een behandeling van twintig minuten waren de ouderen beter in staat een reeks woorden te reproduceren, die tijdens de ingreep werd voorgelezen.

En, opmerkelijk: het effect werd sterker toen de onderzoekers de behandeling vier dagen achter elkaar herhaalden. “Per dag zagen we de geheugenverbetering opstapelen”, zegt Reinhart. Een maand na de proef konden de behandelde ouderen nog steeds gemiddeld beter woorden onthouden dan ouderen die een nepbehandeling kregen. Een aanwijzing dat de verbetering in geheugen langdurig is, schrijft het team in vakblad Nature Neuroscience.

Tweede golf

Natuurlijk zijn dat nog maar woordjes in een lab, erkent Reinhart. “Wat we nu nodig hebben, is de vertaling naar uitkomsten waaraan je ook echt wat hebt in het dagelijks leven.” Dat is vaak een obstakel, signaleert ook hersenwetenschapper Lennart Verhagen van het Donders Instituut voor Hersenonderzoek in Nederland, na inzage in de studie. “Er is nog nooit een duidelijk effect van dit soort technieken in het gewone dagelijks leven gerapporteerd.”

Niettemin is Verhagen zeer enthousiast: “Terughoudendheid is op zijn plaats, maar optimisme ook. Dit is echt een pionierende studie, fantastisch onderzoek. We hebben een revolutie gehad in imaging, het in beeld brengen van hersenactiviteit. En hier zie je hoe de tweede golf op gang komt: die van neuromodulatie, gericht ingrijpen in wat er in het brein gebeurt.”

Wat er waarschijnlijk gebeurt, is dat de stroomstootjes hersengolven meer in de maat laten lopen en zo het brein ontvankelijker maken voor nieuwe herinneringen. Zo slaagde Reinhart erin het kortetermijngeheugen op te krikken door een gebied rechts achter de oren te prikkelen met stroomstootjes van 4 Hertz – vier wisselingen per seconde. Deelnemers waren daarna vooral goed in het herinneren van woorden die ze als laatste hadden gehoord.

Deelnemers aan een ander experiment waren juist beter in het herinneren van woorden eerder in de reeks, een teken dat hun langetermijngeheugen beter was gaan werken. Die ouderen werden gestimuleerd met een stroompje van 60 Hertz, in een gebied achter hun rechterslaap.

Ultrageluid

Wetenschappers gebruiken de laatste tijd steeds meer technieken om het brein van buitenaf te beïnvloeden, vertelt Verhagen. Zo kan men hersencellen laten aanvuren door een korte, sterke magnetische puls, en werkt Verhagen zelf met ultrageluid, bedoeld om heel precies de hersenen aan te duwen. De elektrische velden zijn weer een soort elektrische massage, die bepaalde hersenfuncties helpt trainen, als een soort fitnessapparaat.

Een wetenschappelijk voorbehoud maakt Verhagen ook. Misschien zijn het niet zozeer de hersenen zelf die leniger worden, maar leert de proefpersoon het ‘kunstje’ van het woorden onthouden beter als zijn hersenen elektrisch worden gemasseerd. Voor het eindresultaat – beter onthouden – maakt dat echter weinig uit.