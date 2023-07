Europese Commissie wil chatberichten controleren: ‘Alsof de overheid een camera in je living hangt’

De Europese Commissie wil met haar voorstel online kindermisbruik tegengaan. Hoe wil ze dat precies doen?

“Ze wil messaging-apps zoals WhatsApp en Signal opleggen om alle berichten te scannen voordat ze verstuurd worden. Dat gebeurt technologisch neutraal: ze zegt dus niet hoe dat precies moet gebeuren. Maar met de huidige technologie is dat onhaalbaar. Apple heeft dat al eens geïntroduceerd, maar het is er al na enkele weken van afgestapt. De enige manier waarop dat zou kunnen, waarbij de encryptie toch gehandhaafd blijft, is door op een of andere manier in de toestellen zelf te gaan kijken.”

Wat is daar het probleem mee?

“Het zou dan precies zijn alsof de overheid een camera in jouw living heeft hangen. Ze zou toegang krijgen tot alle berichten en afbeeldingen die je verstuurt naar familie en vrienden. Zonder het te hebben over de inbreuk op je privacy, kunnen je berichten en foto’s dan ook in handen komen van hackers of vijandige natiestaten. De verleiding om dit voorstel uit te breiden naar andere misdrijven zou ook zeer groot zijn. Ik denk dat we daar toch heel beducht voor moeten zijn. We hebben vanuit de wetenschappelijke wereld dan ook een open brief gestuurd naar de Commissie die wijst op de verschillende gevaren en de moeilijkheden. Die is intussen door meer dan 400 wetenschappers uit 38 verschillende landen ondertekend (van wie 21 uit ons land, DT).”

Lees ook Europa wil alle foto’s die we versturen met onze telefoon scannen op kinderporno: ‘Dit voorstel plaatst koevoet in privéleven van alle burgers’

Blijkbaar zal er ook AI worden ingezet om nieuwe kinderpornografische beelden te kunnen onderscheppen. Is dat dan geen goede zaak?

“Ook hier is het goed dat kindermisbruik wordt aangepakt. Maar dit zal ongetwijfeld tot heel veel vals-positieve resultaten aanleiding geven. Denk aan een moeder die een foto van haar dochtertje in het zwembad stuurt naar haar ouders. Zulke foto’s zullen door AI mogelijk aanzien worden als kinderpornografie. Of een heel concreet voorbeeld: een man in de Verenigde Staten had een foto van de huidaandoening van zijn dochtertje gestuurd naar zijn arts. Zijn Google-account werd meteen geblokkeerd. Zoiets kan de reputatie van vele mensen schaden.”

Heeft de Europese Unie daar dan niet aan gedacht?

“Ze hebben aangegeven dat ze voldoende personeel zullen inschakelen om al die beelden te controleren. Maar dat gaat over miljarden beelden en berichten per dag. Dat is sowieso al praktisch onmogelijk. Bovendien, niemand wil toch graag dat een andere persoon in al zijn of haar persoonlijke berichten zit te snuisteren.”

De bedoeling is dat de nieuwe maatregelen ingevoerd worden vanaf volgend jaar. Daarvoor moet dit voorstel wel nog voorbij het Europees Parlement. Maakt het veel kans?

“Ik heb toch de indruk dat er momenteel een ruime politieke meerderheid voor gewonnen is. Probleem is dat organisaties of wetenschappers die bezwaren hebben nogal snel worden weggezet als pedofielen. Wij hebben zelf gemerkt hoe snel de emotionele kaart wordt getrokken. Als reactie op onze open brief kregen we een antwoord van de Europese Commissie waarin onder andere wordt aangehaald dat Interpol zo meer mogelijkheden krijgt om daders op te sporen, verwijzend naar de getuigenis van een ex-leidinggevende van Interpol die vroeger zelf misbruikt is.

“Ik hoop dat men nog tot het inzicht zal komen dat dit voorstel toch wel te ver gaat. Gebruik dan beter gerichte methodes. De politie kan zich bijvoorbeeld anoniem aanmelden op fora waar dat soort beelden worden gedeeld. Dat ze op een actieve manier onderzoek voeren, daar zou ik niks op tegen hebben. Dat zou volgens mij ook veel efficiënter zijn.”