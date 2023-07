Er is iets raars aan de hand in de oceaan rond Antarctica: ‘Belangrijk om te weten te komen of dit begin is van langere tendens’

Er is iets raars aan de hand in de oceaan rond Antarctica. Terwijl het ijs op zee rond deze periode van het jaar normaal zou moeten toenemen, blijft een gebied ter grootte van Mexico onbevroren. ‘Daardoor kan de zeespiegel sneller stijgen’, zegt professor glaciologie Frank Pattyn (ULB).

Wetenschappers zeggen in The Guardian dat we aan het begin van een nooit eerder geziene instorting van het ijs rond de Zuidpool staan. Wat is er precies aan de hand?

“Dat vraagt iedereen zich af. Wetenschappers observeren al ongeveer veertig jaar via satellieten het zee-ijs rond Antarctica. Tot ongeveer 2015 bleef dat vrij stabiel: in de zomer verdween het meeste zee-ijs, in de winter groeide het weer aan en nam het zelfs licht toe.

“Maar vanaf 2016 is er plots iets veranderd: het ijs breidde jaar na jaar minder uit in de winter. In 2022 zagen we al een nieuw laagterecord, en ook in mei dit jaar was het beduidend laag.

“Wat er nu gebeurt, gaat echter in tegen alle verwachtingen. We zien niet zomaar een vermindering van de hoeveelheid zee-ijs, maar een afname met meer dan 2 miljoen vierkante kilometer. Dat is statistisch vrijwel onmogelijk.”

Hoe komt dat?

“Het is nog te vroeg om dat zeker te weten. Als je het zee-ijs wilt laten uitbreiden, moet het oppervlaktewater van de oceaan koel genoeg zijn, zodat het ijs kan bevriezen. Dit jaar merken we dat het zeeoppervlak gevoelig warmer is. Maar het is moeilijk om te zeggen of dat met de klimaatverandering te maken heeft.

“Wel een duidelijk signaal van de klimaatverandering is dat het oceaanwater overal ter wereld opwarmt. Wellicht komt dat dus door een combinatie van verschillende factoren, waarbij de klimaatverandering zeker een rol speelt. Maar omdat we nog maar veertig jaar aan observaties hebben, kunnen we niet met zekerheid zeggen of dit niet al eerder is gebeurd.”

Welke gevolgen heeft deze krimp?

“Te veel om op te noemen. Het zee-ijs beschermt Antarctica bijvoorbeeld tijdens stormen in de winter, door de krachtige golven af te zwakken nog voor ze het continent bereiken. Als er minder van dat zee-ijs is, zal dat wilde water wel dichter bij de rand kunnen komen.

“Dat kan ertoe leiden dat stukken ijs vanop het continent afbreken en in zee verdwijnen. Smeltend zee-ijs op zich doet de zeespiegel niet stijgen, want dat ligt al op zee. Maar als er stukken landijs in zee komen, gebeurt dat wel.

“Gemiddeld stijgt de zeespiegel ongeveer 4 millimeter per jaar door smeltende gletsjers wereldwijd en de uitzetting van oceaanwater. Dat proces zou nu kunnen versnellen. Daarnaast is het zee-ijs ook een belangrijke broedplaats voor sommige pinguïnsoorten. Zij zullen daar dus minder de mogelijkheid toe krijgen.”

Hoe zorgwekkend vindt u deze gebeurtenis?

“Het zal heel belangrijk zijn om te weten te komen of dit het begin is van een langere tendens of niet. Stel dat het zeewater tegen het einde van deze eeuw met één meter stijgt. Dat zal veel meer aanpassingen van ons vragen dan waar we nu op voorbereid zijn.

“Bovendien is dit niet het enige zorgwekkende wat aan het gebeuren is. We hebben de voorbije weken bijna overal ter wereld hittegolven en andere extreme weerfenomenen gezien. Dat alles hangt samen en zal ons in de toekomst alsmaar meer beïnvloeden. We zitten nu al middenin de klimaatverandering, maar dit is nog niet het eindpunt.”

Kan dit nog gekeerd worden?

“Een recente studie heeft aangetoond dat het smelten van het ijs van de Noordpool onomkeerbaar is. Of dat ook geldt voor wat we nu waarnemen in Antarctica, weten we nog niet.

“Jaar na jaar worden we ook als wetenschappers met nieuwe ontdekkingen geconfronteerd. De echte impact van de klimaatverandering kennen we dus nog niet, en zal ook sterk afhangen van hoe snel we de koolstofuitstoot naar nul krijgen. Maar dit is in ieder geval een duidelijk signaal dat er iets serieus aan de hand is.”