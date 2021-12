Podcast Duidelijk (20 min)

▶ ‘Er is hoop dat het virus met omikron tegen een muur aanloopt’: hoe ziet de volgende fase van de pandemie eruit?

Beeld Joris van Gennip

Hoe ziet de volgende fase van de pandemie eruit? Onder de dalende coronacijfers bereidt omikron een nieuwe golf voor: begint alle ellende dan opnieuw, of kunnen de boostervaccins het ergste voorkomen? En hebben we, met het jaareinde in zicht iets geleerd uit dit tweede coronajaar? ‘We hebben alle tools in handen om het beter te doen in 2022.’