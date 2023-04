En plots blijkt die Vikingstrijder een vrouw te zijn, dankzij nieuw archeologisch onderzoek

Nieuw archeologisch onderzoek laat zien: mannen met zwaarden blijken ineens vrouwen te zijn, en omgekeerd. Betekenen zulke ontdekkingen dan ook dat de rolverdeling vroeger anders was?

De Vikingstrijder was als een groot krijgsheer begraven in het Zweedse Birka. Met zwaarden, schilden, twee paarden en een strategisch bordspel. Dit moest wel het graf van een belangrijk militair strateeg zijn, concludeerden de Zweedse archeologen die het grafveld in 1878 ontdekten. Totdat archeologen er anderhalve eeuw later achter kwamen dat de krijgsheer biologisch gezien toch een vrouw was.

Dankzij technieken uit de natuurwetenschap, zoals DNA-onderzoek en isotopen-analyse, is de laatste jaren een verschuiving gaande binnen de archeologie. Nu onderzoekers in het laboratorium kunnen vaststellen of skeletresten wel of geen X- of Y-chromosoom hebben, worden archeologische vondsten door een nieuwe bril bekeken. En blijken wat decennialang mannen waren ineens vrouwen te zijn − en omgekeerd.

Dat roept vragen op over traditionele rolpatronen in het verleden. Zijn onze voorouders geëmancipeerder dan lang werd gedacht? “Scherven, sieraden of skeletresten, daarop moeten we ons meestal baseren om te achterhalen hoe mensen in de prehistorie leefden”, zegt Luc Amkreutz terwijl hij naar de pijlpunten in de vitrine van het Leidse Rijksmuseum voor Oudheden wijst. Hij is er conservator prehistorie en bijzonder hoogleraar publieksarcheologie aan de Universiteit Leiden. Het onderscheid was glashelder.

Lagen in een prehistorisch graf pijlpunten of bijlen, dan was het een mannengraf. En vonden archeologen een maalsteen of de kleurstof rode oker, dan was het een vrouwengraf. Dat waren immers attributen die passen bij wat mannen en vrouwen in het dagelijks leven deden.

De wapens die in het Vikinggraf in Birka lagen. Nader onderzoek toonde dat hier een vrouw begraven is. Beeld Christer Åhlin / Swedish History Museum

“Moderne technieken kunnen nu onomstotelijk iets anders laten zien”, zegt Amkreutz. Vorig jaar was hij nauw betrokken bij het opnieuw geopende onderzoek naar het oudste grafveld in Nederland, in het Limburgse Elsloo. Daar lagen meer dan honderd graven van de eerste boeren die zevenduizend jaar geleden in het gebied leefden.

In de rijen met kasten in het depot in de Leidse universiteit pakt archeoloog en onderzoeksleider Ivo van Wijk een kartonnen doos. In de doos liggen, zorgvuldig verpakt, de vondsten die niet in het museum liggen: de menselijke resten van 36 individuen. Ze zijn zevenduizend jaar geleden gecremeerd en begraven, totdat ze in 1958 opgegraven werden.

Met nieuw onderzoek konden de archeologen van zestien graven met zekerheid zeggen of er een man of een vrouw in lag. Wat bleek? “De traditionele verdeling tussen mannen- en vrouwengraven klopte meestal van geen kant”, zegt Van Wijk. “In graven met veel bijlen lagen vrouwen en in graven met maalstenen lagen mannen. En de meeste giften lagen in graven van oude vrouwen en niet waar je ze traditioneel zou verwachten: bij een man.”

Barstjes

Het zijn niet de enige vondsten die de laatste jaren barstjes maken in het beeld van rolverdelingen tussen mannen en vrouwen. Zo ontdekte de Amerikaanse archeoloog Randall Haas met zijn collega’s hoog in de Peruaanse Andes het graf van iemand die op groot wild jaagde, begraven met pijlpunten en stenen werktuigen. Het was geen man zoals verwacht, maar een jonge vrouw, schreven ze in een artikel in Science Advances in 2020.

De nieuwe ontdekkingen komen dus deels doordat natuurwetenschappelijke technieken de archeologie binnensijpelen, de zogenoemde bio-archeologie. “Nieuwe technieken hebben een explosie aan DNA-data veroorzaakt”, zegt Eveline Altena, archeogeneticus bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Menselijk DNA verdwijnt langzaam uit botten, maar met een nieuwe en relatief betaalbare methode kan uit skeletten toch heel specifiek menselijk DNA worden gehaald.

“Dat is zo’n gevoelige methode dat veel skeletten die eerder niet geschikt waren, nu wel bruikbaar zijn”, zegt Altena. Waar in 2014 nog van 49 archeologische skeletten het DNA in kaart werd gebracht, was dat in 2020 van meer dan vijfduizend, volgens cijfers van het David Reich Lab.

Maar ook nieuw onderzoek naar bestaande archeologische vondsten zet lang bestaande patronen op de kop. Dat was het geval met het heronderzoek van het Limburgse Elsloo. Daarmee kwam men erachter dat mannen in vermeende vrouwengraven lagen en omgekeerd, niet met DNA-onderzoek, maar met een lang beproefde methode: botonderzoek.

Osteo-archeoloog Steffen Baetsen, gespecialiseerd in botonderzoek, trekt zijn blauwe handschoenen aan en pakt voorzichtig een stukje bot uit een gripzakje. Aan stukjes bot, soms zo klein als een centimeter, kan hij zien of de overledene een man of een vrouw was.

“Dit was van het bekken”, zegt hij, terwijl hij een gekarteld stukje bot vasthoudt. “Bij vrouwen loopt hier een geultje, waar een bloedvat uitzet tijdens een zwangerschap. Dat ontbreekt hier. Samen met andere kenmerken van botfragmenten is het een aanwijzing dat dit een man was.”

Zijn onderzoek klinkt niet nieuw, maar was dat voor het grafveld in Elsloo wel: de archeologen en onderzoekers uit de jaren 60 hadden de botten niet op deze manier onderzocht. “Ze waren ervan overtuigd dat bijlen een mannengraf aantoonden en maalstenen een vrouwengraf”, zegt Van Wijk.

Een Vikingbeeldje van 3 centimeter hoog, gevonden op het Deense eiland Funen: vrouw met zwaard en schild. Beeld Christer Åhlin / Swedish History Museum

Dat was geen uitzondering. In heel Europa maakten archeologen op deze manier een onderscheid tussen mannen- en vrouwengraven. “Die aanname is gebaseerd op inzichten uit de 19de eeuw. En door etnografieën, beschrijvingen van hoe volken vandaag de dag of in het verleden taken verdeelden”, zegt hij.

Het zijn opvattingen die nog steeds gangbaar zijn. “Ook wij dachten dat toen we dit onderzoek begonnen”, zegt Van Wijk. “We waren dus compleet verrast dat die aanname niet klopte.”

Min of meer gelijktijdig zijn twee andere grafvelden in Europa opnieuw onderzocht, onder andere in het Slowaakse Nitra en het Tsjechische Vedrovice. Ook daar bleken bijlen in vrouwengraven te liggen en maalstenen in mannengraven.

Overboord

Betekenen de vondst in Birka, de graven in Elsloo en de jagende vrouw in Peru dan ook dat de traditionele rolverdeling overboord kan? Dat niet, zeggen de archeologen van Elsloo.

Zij trekken de conclusie: de voorwerpen waarmee iemand begraven is, zeggen niet per se iets over het geslacht of wat diegene in het dagelijks leven deed. Dus een man die met een maalsteen en pijlpunten begraven is, hoeft ze niet zelf gebruikt te hebben. Kortom: we wéten niet wat hij in het dagelijks leven deed.

Anderen, zoals de onderzoekers van Birka, trekken een andere conclusie. Zij zeggen: zolang het mánnen waren die we met zwaarden en bijlen vonden, accepteerden we de theorie dat voorwerpen iets zeggen over wat de overledene deed. Pas nu we ineens vrouwen met zwaarden en pijlen vinden, moet die theorie overboord. Omdat het niet bij ons beeld past. Dus zij zeggen: we moeten accepteren dat er in ieder geval één vrouw als strijder leefde.

“Uiteindelijk vertellen graven ons weinig over hoe het dagelijks leven was, maar wel over wat de ideale norm was”, zegt Sofia Voutsaki, hoogleraar archeologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en gespecialiseerd in grafrituelen en bio-archeologie. “De vraag is dus niet: jaagde of vocht die ene vrouw uit Peru of Zweden? De vraag is: hebben we genoeg vondsten uit die specifieke samenleving om te weten hoe zeldzaam het was dat een vrouw begraven werd met een zwaard? Past een zwaard bij de gendernorm van toen?”

Daar is veel meer onderzoek voor nodig. Amkreutz wil daarom meer grafvelden onderzoeken, om te kijken of hij dezelfde patronen vindt als in Elsloo. “Tegelijkertijd is het kromme van deze discussie: dat de jacht belangrijk is hebben wíj bedacht. Misschien was het toen veel belangrijker om eetbare knollen te vinden, zodat je altijd voedsel had.”

“Een grote winst is dat we nu vragen stellen die voorheen niet gesteld werden”, zegt publieksarcheoloog Alexander van de Bunt, die over de kwestie schreef in het vakblad Erfgoedstem. “Daarmee werpen we eindelijk onze rugzak uit de 19de eeuw af. Dat zie je ook bij het Vikinggraf in Birka: er bestonden al tijden verhalen dat het graf van een vrouw zou zijn. Maar bij de 19de-eeuwse archeologen kwam die vraag niet eens op. Nu stellen we die vraag wel, waardoor er ruimte komt voor andere verhalen en nieuwe inzichten.”

Archeologie is altijd een interpretatie van hoe we nú denken dat het verleden eruitzag, zegt Van de Bunt. Soms zeggen vondsten dus meer over de tijd waarin ze worden geïnterpreteerd, dan de tijd waaruit ze komen. “Het zegt iets over ons dat we juist nu op zoek gaan naar verhalen van krachtige vrouwen.”

Ook Amkreutz waarschuwt daarvoor. “Als je niet oppast, wordt het oude clichébeeld van de man als jager en strijder vervangen door een nieuw clichébeeld: dat van de vechtende Vikingvrouw.”

Tegelijkertijd zet het heronderzoek van oude vondsten ook bestaande verhalen over machtige gewapende vrouwen op de kop. Zo was er in Finland een middeleeuws graf van een vrouw met twee zwaarden, die begraven was met juwelen, broches en wapens. Ze gold jarenlang als voorbeeld van machtige vrouwen in de middeleeuwen.

Totdat nieuw onderzoek uitwees dat ze toch biologisch gezien een man was. Uit DNA-onderzoek bleek dat de persoon XXY-chromosomen had: een afwijking die bekend staat als het Klinefelter-syndroom, waarbij een biologische man een extra X-chromosoom heeft. Het laat ook meteen de beperking van DNA-onderzoek zien. Want hoe mensen eruitzagen of zich voelden, als een man, een vrouw, of iets ertussenin: dat weten we nog steeds niet.