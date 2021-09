EMA adviseert te wachten met derde prik voor alle burgers

Landen doen er goed aan eerst in te zetten op het volledig vaccineren van mensen die nog maar één prik hebben gehad, noteert het EMA. In ons land zijn dat ongeveer 300.000 mensen. 3 miljoen Belgen zijn in het geheel (nog) niet gevaccineerd.

Ons land begint deze maand met het toedienen van derde prikken aan mensen met een verminderde immuniteit. Het gaat concreet om patiënten met aangeboren afweerstoornissen, mensen die chronische nierdialyse krijgen, sommige HIV-patiënten en mensen met bloedkanker of andere kwaadaardige tumoren die in actieve behandeling zijn of waren in de voorbije jaren. Daarnaast zijn er de patiënten die een transplantatie hebben ondergaan en afweerremmende medicijnen moeten slikken. Ook mensen met ontstekingsziektes, zoals reumatoïde artritis, kunnen een derde prik halen.

Anderen komen voorlopig niet in aanmerking voor een derde vaccindosis. Bij gezonde mensen beschermt vaccinatie in elk geval tegen ernstige covid en ziekenhuisopname, en voor 80 procent tegen infectie met het virus.

Dat geldt ook voor de agressievere deltavariant, zo herhaalt het EMA de inzichten van een aantal recente onderzoeken. Wel is de kans dat men het virus krijgt en daar bijvoorbeeld verkouden van wordt, bij de deltavariant iets groter.

Wat doet de derde prik?

Wat de derde prik bij gezonde mensen precies uithaalt, is niet helemaal zeker. Waarschijnlijk ververst de prik de voorhoede van antistoffen in keel en neus, zodat het virus lastiger binnenkomt en de kans op infectie nog kleiner wordt. Dat kan handig zijn voor bijvoorbeeld leraren of zorgmedewerkers: die kunnen het virus dan niet meer doorgeven aan hun ongevaccineerde leerlingen en kwetsbare patiënten.

Een andere gedachte is dat men na de derde prik misschien wel voorgoed is beschermd tegen corona. Andere vaccins, zoals dat tegen hepatitis, worden ook pas ‘definitief’ na een derde prik, na enkele maanden. Aanhangers van deze gedachte wijzen erop dat de eerste twee vaccins misschien een langere ‘inwerktijd’ nodig hebben, een bekend fenomeen in de immunologie.

Ziekenhuizen

Ook in ons land blijken vaccins uitstekend te werken. Het aantal besmettingen stijgt bijvoorbeeld wel, maar in tegenstelling tot vorige zomer leidt dat niet meer tot een even grote stijging van de ziekenhuisopnames. In de ziekenhuizen is de gemiddelde leeftijd van de coronapatiënten gedaald. Uit een analyse door Sciensano blijkt dat het vooral om niet of nog niet volledig gevaccineerden gaat, en ook mensen bij wie het vaccin minder goed aanslaat.

Net als ons land staan onder meer Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk de derde prik al toe voor bepaalde patiëntengroepen. De VS, Israël en Tsjechië gaan een stap verder en willen nu al op grote schaal burgers gaan inenten.

Ook de Wereldgezondheidsorganisatie is daar overigens op tegen. De WHO riep begin augustus op tot een stop op derde prikken tot in elk geval eind september, omdat deze ten koste zouden gaan van de vaccinatieprogramma’s in arme landen.