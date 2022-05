Elon Musk zet overname Twitter on hold wegens valse accounts, maar er lijkt meer aan de hand te zijn

De eerder aangekondigde deal waarbij Elon Musk 44 miljard dollar neerlegt voor Twitter is “tijdelijk op pauze gezet”, zo maakte Musk zelf vrijdagochtend Belgische tijd bekend. Hij verwijst daarbij naar een eerder nieuwsbericht van persbureau Reuters waarin staat dat het percentage spam- en nepaccounts op Twitter minder dan 5 procent van het totaal zou beslaan.

Musk lijkt dit nu in twijfel te trekken en zegt ondersteunend cijfermateriaal te willen afwachten. Het is onduidelijk wat zijn vervolgstappen zullen zijn mocht blijken dat het percentage nepaccounts toch boven de eerder geclaimde 5 procent uitkomt.

Sinds Musk aankondigde het netwerk van het blauwe vogeltje te willen overnemen, rommelt het op alle vlakken. Donderdag nog werd bekend dat huidig topman Parag Agrawal prominente managers de laan uitstuurt en tijdelijk geen nieuwe mensen aanneemt, terwijl er nauwelijks een dag voorbij gaat zonder dat Musk iets inhoudelijks over Twitter zegt. Zo is Donald Trump wat Musk betreft weer welkom, zo liet hij eerder deze week weten. Het past bij zijn ideaal van Twitter als openbaar dorpsplein waar alles kan worden gezegd.

Veel belangrijker nog dan al dit gekrakeel is de financiële onderbouwing van de hele overname. Het is dan ook de vraag of de onderbouwing van het percentage spamaccounts de echte reden is achter het indrukken van de pauzeknop door Musk. De miljardair verkocht al voor 8,5 miljard aan Tesla-aandelen om de overname te bekostigen. Het aandeel Tesla is sindsdien flink in waarde gezakt.

Te hoog

Dat laatste geldt de laatste weken voor de gehele techsector, Twitter incluis. Dat betekent dat het bod van Musk inmiddels veel te hoog geprijsd is. CNBC berekent dat er inmiddels een gat van maar liefst 9 miljard dollar zit tussen het bedrag dat Musk ervoor overhad en wat het bedrijf nu daadwerkelijk waard is. Het is niet het enige hoofdpijndossier: toezichthouder Federal Trade Commission kijkt kritisch naar de overname, of liever gezegd naar het moment waarop Musk bekendmaakte dat hij 9 procent van de aandelen had verworven.

Als Musk zich daadwerkelijk terugtrekt, dan moet hij een boete van 1 miljard dollar betalen, zo is vastgelegd. Het zou een koopje zijn, afgezet tegen de nu rap dalende waarde van het sociale netwerk. Maar daarmee is niet gezegd dat de soap dan voorbij is. Wie weerhoudt hem er namelijk van om over een paar maanden een nieuwe poging te wagen en Twitter voor de helft van de prijs over te nemen, zo schreef techjournalist Casey Newton donderdag al, voordat bekend werd dat Musk daadwerkelijk pas op de plaats maakt.

Op het nieuws van vrijdag zakte het aandeel Twitter voorbeurs nog verder weg en verloor bijna 18 procent in waarde.