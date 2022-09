Elon Musk wil vrijstelling van sancties tegen Iran om het land internet te bieden

Op Twitter werd Musk gevraagd of het mogelijk was om de internetdienst, die al op verschillende plaatsen in de wereld beschikbaar is, ook in Iran aan te bieden. “Starlink zal om een vrijstelling van de Iraanse sancties vragen in dit verband”, reageerde Musk, die eerder had aangekondigd dat Starlink al aanwezig is op alle continenten, inclusief Antarctica.

Starlink kan zelfs in de meest afgelegen gebieden goede internetverbindingen aanbieden dankzij honderden kleine satellieten die het daarvoor de laatste jaren de ruimte heeft ingestuurd. De abonnementstarieven variëren van land tot land.

De vorige Amerikaanse president, Donald Trump, trok zich terug uit een internationale nucleaire deal met Iran en legde weer sancties op tegen het land. Daar wil Musk dus onderuit komen, maar of dat gaat lukken blijft nog de vraag.