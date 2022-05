Elon Musk wil misschien onder de koop van Twitter uit, maar zo makkelijk gaat dat niet

Elon Musk lijkt onder de overname van Twitter uit te willen, of op zijn minst een lagere prijs te willen betalen. Hij voelt zich daarbij niet gebonden door regels of fatsoen, maar de rechter kan daar anders over denken.

Twitter-ceo Parag Agrawal zette maandag de puntjes op de i met een uitgebreide reeks tweets over het aantal spamaccounts op het sociale netwerk. Daar had de aspirant-overnemer van het sociale netwerk, Elon Musk, de afgelopen week namelijk heel wat over te zeggen. Er zouden er veel meer van zijn dan het bedrijf zelf zegt. Deze keer hield Musk zijn reactie op het bericht van Agrawal kort: een poep-emoji.

💩 — Elon Musk (@elonmusk) 16 mei 2022

Daarmee overtrad hij een afspraak die hij met Twitter had gemaakt, namelijk dat hij ‘geen kleinerende tweets zou sturen over het bedrijf of zijn vertegenwoordigers’. Maar echt verbazen doet het toch niet. Het is Musks handelsmerk dat hij zich door niets of niemand de les laat lezen of de mond laat snoeren.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn — Elon Musk (@elonmusk) 13 mei 2022

De pauzeknop die hij zogezegd heeft ingedrukt, klinkt dreigend, maar heeft eigenlijk weinig om het lijf. Het gescherm van Musk met ‘meer onderzoek’ naar het aantal spamaccounts is een schijnmanoeuvre. Hij weet allang dat het netwerk op dat vlak met een probleem kampt. Daar rapporteert Twitter namelijk al acht jaar op rij openlijk over. Sterker nog: Musk verwees er meermaals expliciet naar als een belangrijke reden waarom hij het netwerk wilde inlijven.

Het lijkt er niet eens toe te doen of de raming van Twitter van het aantal spamaccounts ongeveer klopt, of dat het in plaats van 5 procent van de actieve gebruikers eerder 20 procent is. In de overnameovereenkomst staat dat Musk onder de aankoop uit kan als Twitter foutieve informatie heeft gerapporteerd met een ‘wezenlijk nadelig effect’ op het bedrijf. Maar de rechtbank in Delaware die zich hierover zou moeten buigen, legt de lat daarvoor bijzonder hoog. Foutieve informatie zou de winstgevendheid op langere termijn met 40 procent moeten verlagen om wezenlijk nadelig te zijn. Spamaccounts zijn vervelend en het elimineren ervan zou de advertentie-inkomsten wel verlagen, maar het zou de winstgevendheid niet in die orde van grootte raken.

Verslechterd beursklimaat

Wat is dan het doel van Musks gehannes over die spamaccounts? Sinds het overnamebod is het beursklimaat flink verslechterd. Dat betekent dat het bod van Musk inmiddels wel heel duur geprijsd is. Er zit ondertussen meer dan 15 miljard dollar tussen het bedrag dat Musk ervoor overhad en wat het bedrijf nu waard is op de beurs.

Daar hoort wel een belangrijke bedenking bij. Als beleggers oprecht geloofden dat de overname zou doorgaan zoals aangekondigd, was de koers van het aandeel stabiel gebleven op 54,2 dollar, en zat er dus nul dollar tussen de waarde van het bedrijf en de prijs per aandeel die Musk ervoor wilde betalen. Dat die koers nooit is bereikt en nu rond de 37 dollar zweeft, geeft aan dat beleggers er altijd al weinig vertrouwen in hadden dat de overname zomaar zou doorgaan.

Hoewel Musk na zijn tweet over de pauzeknop liet weten nog steeds achter de deal te staan, wil dat niet noodzakelijk zeggen ‘tegen deze prijs’. Een veelgehoord argument is dat hij de overname zomaar kan afblazen in ruil voor een boete van 1 miljard dollar. Dat zou de weg vrijmaken voor een nieuw overnamebod tegen een veel lagere koers, waardoor de bluts groter zou zijn dan de buil.

Naar verluidt zou er een ‘reverse break-up fee’ zijn van ongeveer een miljard dollar, maar die geldt enkel in bepaalde gevallen. Als de toezichthouder de overname afkeurt, bijvoorbeeld, of als de overnemende partij de financiering niet rondkrijgt. Daarvan is hier geen sprake. Er is geen enkele reden waarom de toezichthouder een probleem zou zien in de overname van Twitter door Musk, en hij is ’s werelds rijkste mens. Dat betekent dat hij gewoon de overeenkomst moet honoreren en 27,5 miljard dollar ophoesten (de rest van het overnamebedrag van 44 miljard dollar komt van andere geldschieters en van leningen die op de balans van Twitter belanden).

Rechtszaak of schorsing

Als Musk toch weigert om met de overname door te gaan, kan de raad van commissarissen van Twitter hem proberen te dwingen via een gang naar de rechter. Hoewel de kans groot is dat het bedrijf die zaak zou winnen, is de kans klein dat Twitter het zover laat komen. Een rechtszaak kan lang aanslepen en leidt tot onzekerheid en imagoschade. Musk de overname laten afkopen voor een paar miljard dollar is dan waarschijnlijk voordeliger. Of een nieuwe overnameprijs onderhandelen die aandeelhouders een lagere vergoeding biedt.

Twitter kan nog een belangrijk wapen inzetten om Musk te overtuigen vast te houden aan zijn bod, of het zelfs te verhogen, grapte Bloomberg-columnist Matt Levine onlangs: het bedrijf kan dreigen om Musk van zijn geliefde netwerk te gooien. Via Twitter houdt hij contact met zijn fans en maakt hij voortdurend reclame voor Tesla, waardoor de aandelenkoers van de elektrische-autobouwer hoog blijft. “Als je niet meer op Twitter kan, gaat je dat veel meer kosten dan de 44 miljard dollar die je hebt beloofd om te betalen, en het neemt je belangrijkste bron van levensplezier weg”, stelde de columnist. “Zeker, je hebt 200 miljard dollar, maar wat heb je daaraan als je niet kan tweeten?”