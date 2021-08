▶ Elon Musk: ‘Tesla bouwt mensachtige robot’

De Tesla Bot zal vijf vingers aan zijn handen hebben en krijgt een zwart-wit androgyn silhouet. “Tesla is zeker het belangrijkste roboticabedrijf ter wereld, omdat de auto's halfbewuste robots op wielen zijn, met een boordcomputer speciaal voor autonoom rijden”, zei Elon Musk. Volgens Musk is het logisch dat dit alles nu in een “humanoïde vorm” wordt gegoten.

Musk zei tijdens de bijeenkomst dat de Tesla Bot, die ongeveer 1,80 meter lang is en een scherm als ‘gezicht’ zal hebben, in staat moet zijn om verschillende taken over te nemen, zoals het bevestigen van bouten aan auto’s met moersleutels of het ophalen van boodschappen in de winkel. Volgens de miljardair zal de robot de economie ingrijpend kunnen veranderen, met name omdat de Tesla Bot het tekort aan arbeidskrachten kan aanpakken. Het is volgens Musk van belang dat de machine niet “superduur” wordt.

Volgens Musk is het overigens de bedoeling dat de Tesla Bot “vriendelijk” zal zijn, maar zal zijn bedrijf de robot zodanig ontwerpen dat “je ervan kunt weglopen of hem kunt overmeesteren”.

Veiligheid

Het AI-event van Tesla werd gehouden op het moment dat er veel kritiek is op de veiligheid van de Tesla-technologie. Dan gaat het met name om het autopilotsysteem in de auto’s van het concern. Musk ging niet in op die kritiek. Hij zei wel er vertrouwen in te hebben dat zelfrijdende auto’s op termijn veiliger zullen zijn dan de auto’s die nu al met allerlei hulpmiddelen als camera’s en computers op de weg rijden, maar waarvoor de bestuurder verantwoordelijk is.

Amerikaanse veiligheidstoezichthouders openden eerder deze week een onderzoek naar het bestuurdersassistentiesysteem van Tesla vanwege een reeks aanrijdingen waarbij de auto’s betrokken waren. Ook vanuit de politiek neemt de druk op het autopilotsysteem van de automaker toe. Een aantal senatoren wil dat Fair Trade Commission het systeem van autonoom rijden van Tesla onderzoekt.