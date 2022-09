Eindelijk bewezen: dit is hoe je een huilende baby het beste in slaap krijgt

Wat menig ouder al vermoedde, is nu ook wetenschappelijk onderbouwd: huilende baby’s kun je het beste eerst kalmeren door met ze rond te lopen en dan pas in bed leggen.

Voordat je een baby in de wieg legt, is het slim om eerst nog een paar minuten te gaan zitten met kind in de armen, adviseren de Japanse en Italiaanse wetenschappers die het onderzoek uitvoerden. Tachtig procent van de kinderen gaat daarna slapen.

“Sommige ouders horen bij consultatiebureaus nog dat baby’s zelfstandig in slaap moeten vallen in hun eigen bed, ook als ze huilen”, reageert orthopedagoge Eline Möller, senior onderzoeker bij het Amsterdam UMC (Universitair Medische Centra). “Zo’n advies is iets van de oude stempel, het is goed dat studies als deze dat ook wetenschappelijk aantonen.”

Dat baby’s vaak niet vanzelf rustig worden, is logisch, zegt Möller. “Tijdens de zwangerschap zijn zuigelingen gewend dat ze heen en weer wiegen. Ze horen en voelen hun moeder ook. Dan is het onwennig als je plots in een stil bedje ligt. Je kunt baby’s niet verwennen, zeker niet in het eerste halfjaar.”

In de nieuwe studie in Current Biology filmden de babyonderzoekers 21 zuigelingen van twee weken tot zeven maanden oud, in het lab of bij ouders thuis. De kinderen werden zichtbaar rustiger als hun moeder vijf minuten lang met ze rondliep (gedragen of in een kinderwagen). Dat is ook terug te zien in de zakkende hartslag. Het effect was het grootst als de baby aanvankelijk huilde.

De hartslag ging nog verder omlaag als de moeders vervolgens vijf tot acht minuten op een stoel zaten met hun kind in de arm. Ze raakten zo dieper in slaap. Werden de zuigelingen daarna in bed gelegd, dan ging slechts een op de vijf alsnog huilen. Möller: “Als baby’s merken dat ze loskomen van een ouder, zijn ze geneigd te gaan huilen. Dat voorkom je blijkbaar door de baby een tijdje bij je houden tot deze in een wat diepere slaap is.”

Als vaders de baby dragen zijn de effecten overigens vergelijkbaar, laat arts en hoofdonderzoeker Kumi Kuroda van instituut Riken (Japan) desgevraagd weten per e-mail. “Dat zagen we in een kleiner ander experiment, dat nog niet gepubliceerd is.”

En als dit alles niet helpt? Een bewegend wiegje heeft ook een kalmerend effect op zuigelingen, weet Möller uit haar eigen onderzoek. “Dat zou hier nog een mooie aanvulling op kunnen zijn. In het lab zien we al dat zo’n bedje baby’s rustiger maakt, in combinatie met instoppen en het laten horen van ruis.”