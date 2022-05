Einde van een generatie: Apple stopt na ruim 20 jaar met de iPod

In 2014 stopte Apple al de productie van het klassieke model met het bedieningswieltje en een klein scherm. In 2017 werden ook de kleinere iPod Nano en iPod Shuffle begraven. De iPod Touch, die met zijn aanraakscherm meer op een iPhone lijkt, kreeg nog een laatste update in 2019.

Maar Apple zal nu dus geen nieuwe iPods meer maken. Het bedrijf meent dat zijn andere, duurdere producten de iPod overbodig maken. De laatste iPods kosten momenteel bij Apple zelf minstens 238,35 euro. De nieuwste versie van de goedkoopste iPhone, de iPhone SE, kost minstens 530,20 euro.

De iPods waren vooral begin deze eeuw een populaire manier om muziek te beluisteren, voordat smartphones die rol overnamen. Apple bracht zijn eerste iPod eind 2001 op de markt. Dat model bood ruimte aan duizend liedjes. Latere modellen werden steeds kleiner, terwijl ze meer ruimte voor muziek hadden. Sommige modellen kregen later ook een kleurenscherm. Ook hadden de originele iPods een ronde knop voor de besturing, het zogeheten klikwiel of bedieningswiel. Door daar overheen te draaien met de vinger konden gebruikers door hun muzieklijst heen bewegen.

In 2007 kwam Apple met de iPod Touch, een soort iPhone zonder telefoonfunctie. De laatste generatie daarvan werd in 2019 op de markt gebracht. Ook bij iTunes, de mediadienst die Apple introduceerde naast de iPod in 2001, werd de stekker al uitgetrokken.

Door de opkomst van smartphones werden er al jaren steeds minder muziekspelers verkocht. Ook zorgden muziekstreamingdiensten voor minder vraag naar de spelers, waar nog eigen muziekbestanden op moesten worden gezet.

