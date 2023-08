Eeuwenoude infectieziektes rukken weer op: deze vijf ziektes maken ook bij ons kans op een terugkeer

Lepra is here to stay in een deel van de VS, meldt de Amerikaanse gezondheidsdienst. Ook andere oude ziektes komen in het westen opnieuw bovendrijven. Hoe ernstig is de situatie? ‘Als het laatste antiobioticum niet langer bruikbaar wordt, zitten we met een probleem.’

Lepra

Lepra is bij de meeste Belgen vooral bekend door Pater Damiaan, die zich in zijn missionariswerk op Molokai inzette voor lepralijders, tot hij er zelf een werd. Voor de laatste lepradiagnose in ons land moeten we al tien jaar terug, toen het Instituut voor Tropische Geneeskunde de huid- en zenuwziekte vaststelde bij een Braziliaanse reiziger.

Dat betekent niet dat de ziekte helemaal van de aardbol verdwenen is. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie komt lepra nog steeds voor in 120 landen en treft het nog steeds jaarlijks 200.000 mensen. Opvallend is dat de ziekte in het westen stilaan terugkeert. De VS kende in 2020 159 lepragevallen, en bijna een vijfde daarvan kwam uit centraal Florida. Daar blijft de ziekte hardnekkig aanwezig: volgens een nieuw rapport van de Amerikaanse gezondheidsdienst is lepra in Florida zelfs endemisch geworden, wat betekent dat de ziekte sluimert en niet meteen meer weggaat.

“Het is niet duidelijk waarom de ziekte daar opnieuw vastgesteld wordt”, zegt Ludwig Apers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde. “We weten wel dat lepra een ziekte is die ook andere diersoorten, zoals het gordeldier, kunnen dragen. Aangezien die veel voorkomen in Florida, zouden een aantal mensen via contact met gordeldieren besmet geraakt kunnen zijn.”

Gelukkig is lepra vandaag niet meer zo levensbedreigend als de ziekte was in de tijd van Pater Damiaan. Als de ziekte tijdig opgespoord wordt, kan het goed behandeld worden met antibiotica. Aangezien negentig procent van de bevolking immuun is tegen lepra, is de kans op een grote uitbraak ook beperkt.

Syfilis en gonorroe

In de jaren 70 en 80 was de seksueel overdraagbare ziekte syfilis zo goed als uitgeroeid in de westerse wereld, maar ook die maakt de jongste jaren een opmars. Dat zien we ook in ons land: tussen 2017 en 2021 steeg het aantal geschatte diagnoses met 82 procent. Zo'n 40 procent van die diagnoses gaat om herinfecties: mensen die opnieuw besmet raken. “Dat wijst op aanhoudend risicogedrag”, zegt Apers.

Sinds 2017 kunnen mensen die een hoog risico lopen op een hiv-besmetting een preppil krijgen die hen beschermt tegen infectie. Het gaat voor het overgrote deel om mannen die seks hebben met een wisselend aantal mannen. “We geven nog steeds het advies om in de eerste plaats een condoom te gebruiken”, zegt Apers. “Helaas stellen we vast dat meer mensen die prep gebruiken ervoor kiezen om het condoom achterwege te laten, maar zo kunnen ze wel nog steeds andere ziektes als syfilis oplopen.”

Gelukkig kan syfilis nog steeds goed behandeld worden met het oudste antibioticum: penicilline. Dan zijn experts al meer bezorgd over gonorroe, waarvan het aantal diagnoses tussen 2017 en 2021 ook al steeg met 121 procent. De bacterie die gonorroe veroorzaakt, blijkt zich steeds beter te verweren tegen de bestaande antibiotica. “Op dit moment is er nog maar één antibioticum waartegen het geen resistentie heeft. Als ook dat niet langer bruikbaar wordt, zitten we met een probleem”, zegt Apers.

Mazelen

Vroeger werden we om de twee tot drie jaar met mazelenepidemieën geconfronteerd. Dat is verleden tijd sinds er in 1963 een mazelenvaccin op de markt kwam. Maar omdat mazelen zo besmettelijk blijven, kunnen er nieuwe uitbraken ontstaan als de vaccinatiegraad onder de 95 procent zakt.

Met die vaccinatiegraad gaat het net de verkeerde kant op. In 2021 bedroeg die wereldwijd 81 procent, vijf procent minder dan in 2019. “Met 25 miljoen kinderen die hun eerste dosis niet krijgen, is er zo een aanzienlijke groep vatbaar voor het virus”, zegt Pierre Van Damme (UAntwerpen).

In steeds meer landen zien we dan ook uitbraken. In de eerste twee maanden van 2023 waren er in Europa al meer gevallen van mazelen dan in heel 2022. Recent waarschuwde het Britse Health Security Agency dat, tenzij de vaccinatiegraad verbetert, Londen mogelijk een uitbraak van 40.000 tot 160.000 gevallen te wachten staat. Ook in Nederland zijn experts bezorgd, nu de vaccinatiegraad bij baby’s voor het eerst in jaren onder de 90 procent gezakt is.

Bij ons is dat gelukkig niet het geval. In 2021 was 96 procent van de baby’s tussen 18 en 24 maanden gevaccineerd. Toch mogen we niet op onze lauweren rusten. Uit onderzoek van Unicef bleek onlangs dat in België het vertrouwen in vaccins tussen 2019 en 2022 met 15 procent gezakt is. “Dat kan zich gaan vertalen in minder of uitgestelde vaccinaties, dus we moeten nu werk maken van meer informatiecampagnes voor ouders en gezondheidswerkers”, zegt Van Damme.

Malaria

Het is stilaan uit het collectief geheugen verdwenen, maar tot halfweg de twintigste eeuw was malaria een aanzienlijk gezondheidsprobleem in (Zuid-)Europa. Door onder meer massale moerasdrainage, medicijnen en het gebruik van pesticiden drong Europa malaria terug.

Door klimaatopwarming kan die strijd stilaan opnieuw beginnen. De van oorsprong tropische tijgermug, die onder meer dengue kan dragen, is nu al in dertien Europese landen gevestigd. Ook malariamuggen bereiken door het warmere weer vaker Europa. “We hadden al een aantal jaar geleden een ex-student die een malaria-uitbraak in Griekenland moest gaan helpen beteugelen”, zegt Apers. “Maar de verwachting is dat we daar ook in België mee geconfronteerd zullen worden. Met een beetje overdrijving kunnen we stellen dat we ons bij het Tropisch Instituut straks niet meer moeten verplaatsen, die ziektes komen naar ons.”