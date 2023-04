Eerste maanlanding door commerciële partij moet mysterie van ‘plakkerig maanstof’ ontrafelen

De ruimtesonde Hakuto-R van het bedrijf iSpace reist nu nog in een baan op 100 kilometer van het maanoppervlak, maar moet dinsdag om 18.40 uur onze tijd de landing inzetten. Als alles volgens plan verloopt, drukt de lander een uur later de poten in de zogeheten Atlas-krater in het noordoosten van de maan. Hakuto betekent ‘wit konijn’ in het Japans, verwijzend naar een oude Japanse legende dat er een wit konijn op de maan zou leven.

We’ve received another incredible photo from the camera onboard our Mission 1 lander!



Seen here is the lunar Earthrise during solar eclipse, captured by the lander-mounted camera at an altitude of about 100 km from the lunar surface. (1/2) pic.twitter.com/pNSI4lPnux — ispace (@ispace_inc) 24 april 2023

Hoewel de eerste succesvolle landingen op de maan uit de jaren zestig stammen, blijft het een technologische uitdaging. Een Israëlische maanlander remde in 2019 nog onvoldoende af en crashte op het oppervlak. Ook een poging van India mislukte. Tot nu toe slaagden alleen Rusland, de Verenigde Staten en China erin een zachte landing te maken. iSpace zou bovendien de eerste commerciële partij kunnen worden die op de maan landt.

Aan boord bevindt zich een 10 kilo wegende maanrover, die klein genoeg is om in een winkelwagentje te passen. Technici van de Verenigde Arabische Emeritaten rustten de maanrover uit met camera’s en andere apparatuur. De wielen zelf zijn ook een soort meetinstrument, met een buitenrand van verschillende materialen waarvan wetenschappers nieuwsgierig zijn hoe die reageren op maanstof. Die kennis kan helpen bij het ontwerpen van toekomstige maanpakken en andere materialen die de zware omstandigheden op de maan kunnen weerstaan.

Grof en grillig

Apollo-astronauten ontdekten in de jaren zestig al hoe plakkerig maanstof is; het bleef kleven aan laarzen, pakken en instrumenten. Bij een kort verblijf op de maan zijn de risico’s klein, maar voor langdurige missies zou dat door straling van de zon elektrostatisch geladen stof voor storingen in machines en apparatuur kunnen zorgen. Ook maken wetenschappers zich zorgen over de gezondheidseffecten als toekomstige astronauten de stof na maanwandelingen hun drukcabines in zouden slepen en het daar zouden inademen.

In tegenstelling tot zandkorrels op aarde is stof op de maan niet gepolijst door wind en wrijving. Het is grof en grillig, en zou zich in de longen kunnen nestelen, vrezen Nasa-wetenschappers. Apollo-astronauten die eerder kleine hoeveelheden inademden, vonden het ruiken naar buskruit en kregen milde allergische reacties.

Hakuto-R past in een trend van hernieuwde interesse voor de maan. Diverse bedrijven willen er de komende jaren landen, met meetinstrumenten variërend van een zwerm minirovers die in de palm van je hand passen tot een boor om onder de grond te kijken. Nasa wil in 2026 bovendien weer astronauten op de maan zetten, als opstap naar die volgende giant leap: een mens op Mars.