Eerste grote poppenrovers uitgezet in strijd tegen vervelende eikenprocessierups

De eerste grote poppenrovers worden nog in gecontroleerde omstandigheden uitgezet: in een afgesloten tent samen met enkele jonge eiken en processierupsen. De onderzoekers willen eerst zien hoe de kevers zich gedragen en of ze de rupsen als interessante prooi zien. “We verwachten geen gevaar voor onze natuur”, verzekert projectcoördinator Ann Milbau alvast. “De grote poppenrover is een inheemse keversoort die in Vlaanderen vroeger al een natuurlijke vijand van de eikenprocessierups was. Mede door het gebruik van DDT is de soort hier echter nagenoeg uitgestorven.”

Binnen het Europese LIFE-project werken verschillende Belgische en Nederlandse provincies al langer samen om milieuvriendelijkere manieren te vinden om de eikenprocessierups te bestrijden. De eikenprocessierups kan voor gezondheidsklachten zorgen bij de mens en wordt daarom bestreden op plaatsen waar veel mensen komen, maar de soort is hier inheems en heeft dan ook natuurlijke vijanden. Eerder werd al een proefproject met mezen uitgewerkt en ook sluipwespen en -vliegen aantrekken wordt als een valabel alternatief voor biociden gezien.