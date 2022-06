Eerste buitenlandse match voor Tinder: Gentse IT’ers helpen datingapp mee ontwikkelen

De Amerikaanse datingapp Tinder, officieel op 15 september 2012 opgericht op een feestje van de University of Southern California in Los Angeles, zit voortaan ook in Gent. Massive Media, het internetbedrijf achter Netlog, Twoo en Ablo, ontwikkelt mee de technische kant van de socialenetwerksite. Daar zorgen 33 productontwikkelaars voor. Ze werken aan “nieuwe en betere manieren om mensen met elkaar in contact te laten komen”. “Vanuit romantisch standpunt”, voegt CEO van Massive Media, Joost Roelandts, eraan toe.

106 miljoen accounts

Massive Media, dat zijn kantoor heeft te midden van het Emile Braunplein, startte in 1999 met voorloper Netlog, een van de eerste sociale netwerken. De Belgische site, beschikbaar in 40 talen, werd een Europees succes en telde op haar piekmoment in 2013 meer dan 106 miljoen accounts. “Mensen op een leuke manier in contact brengen met anderen en hen helpen zoeken naar nieuwe contacten is altijd onze missie geweest”, zegt Roelandts. Toen Facebook in 2010 een sterke groei kende, bleven Netloggers het platform gebruiken. Een jaar later daalde het aantal accounts doordat meer en meer jongeren de Amerikaanse site ontdekten. Eind 2014 werd Netlog officieel opgedoekt.

Joost Roelandts van Massive Media: ‘We gaan onafhankelijk een aantal onderdelen van de Tinder-app verbeteren en vernieuwen.’ Beeld rv

Hoe dan ook bleven veel mensen op zoek naar nieuwe babbels. “We hebben toen beslist een nieuw product te bouwen, Twoo." Ook dat werd - opnieuw - een schot in de roos. “Dankzij ons succes werden we in 2012 overgenomen door onlinedatingbedrijf Meetic. We zijn Twoo altijd blijven uitbouwen vanuit de idee dat het niet altijd om te daten is dat mensen elkaar willen leren kennen”, aldus Roelandts. “In 2019 kwam bijvoorbeeld Ablo er dat gebruik maakt van automatische vertaling waarmee je dus meteen in je eigen taal met mensen over de hele wereld kan chatten. Hij won bij Google meteen de ‘App of the Year Award’. Maar hoewel het product groeide, was het moeilijk er een echte business van te maken. Recent hebben we dus beslist er niet meer in te investeren en we gingen op zoek naar meer impact. Zo kwamen we in contact met het team achter Tinder, dat we met onze knowhow van dienst konden zijn. Zij wilden hun technische ontwikkeling buiten de VS uitbreiden, en wij bleken daarvoor de geschikte kandidaat.” Een match dus, om in het vakjargon te blijven.

Zo wordt het Gentse bedrijf de eerste Tinder-hub buiten de VS die zich met productontwikkeling bezighoudt. “Zo’n app evolueert elke dag, er komen constant verbeteringen en nieuwe mogelijkheden. Het is onze taak om almaar nieuwe en betere manieren te vinden om mensen met elkaar in contact te brengen - in het geval van Tinder vanuit een romantisch standpunt. Onafhankelijk gaan we nu een aantal onderdelen van de app vernieuwen en verbeteren. Doordat we in Europa zitten, kunnen we ook focussen op de groei op internationale markten. Op dat vlak hebben we ervaring, want onze producten waren ook over de hele wereld beschikbaar.”

Loonbriefje

Het was dus niet een gebrek aan IT-specialisten dat Tinder naar de Gentenaars deed lonken, maar wel hun knowhow en eerdere successen wereldwijd. “Het is niet evident alle ontwikkeling vanop één locatie te doen”, weet Roelandts. De IT’ers die voortaan voor Tinder werken, krijgen een “Belgisch loon” uitbetaald. “Een Amerikaans loon zou ik niet correct vinden, ons loonpakket is competitief op de lokale markt”, merkt Roelandts nog op.