Een oplossing voor ons afval? Moriokever overleeft op plastic

De darmen van keverlarven die zich kunnen voeden met plastic bevatten mogelijk de sleutel tot nieuwe manieren om bepaalde plastics te recycleren.

De larven van de morio­kever zijn in staat te overleven op polystyreen, onder meer gebruikt in piepschuim, verpakkingen en wegwerpborden. De beestjes, die eruitzien als uit de kluiten gewassen meelwormen en daarom ook wel ‘superwormen’ worden genoemd, danken dat talent aan de bacteriën in hun darmen.

Australische wetenschappers deelden 171 superwormen op in drie groepen. Eén groep kreeg tarwe­zemelen te eten, een tweede groep isolatiemateriaal op basis van polystyreen en een derde groep pechvogels helemaal niets. Het duurde even, maar na een dag gingen de larven in groep 2 dan toch aan tafel.

De diertjes bleken uitsluitend op het plastic te kunnen overleven en kwamen in vergelijking met de vastende controlegroep zelfs bij, wat volgens de onderzoekers impliceert dat ze energie uit hun ogenschijnlijk weinig voedzame maaltijd kunnen halen. Twee op de drie larven schopten het zelfs tot kever. Knap, maar de diertjes die tarwe geserveerd kregen groeiden beter en verpopten bijna allemaal. Een dieet van polystyreen is dus – weinig verrassend – niet zo gezond.

GEEN MIRAKELS

Eerder ontdekten wetenschappers op een Japanse stortplaats al bacteriën met het vermogen plastic af te breken. Vorig jaar meldden Oostenrijkse onderzoekers dat ze in de eerste maag van koeien enzymen hadden aangetroffen die in staat bleken om onder meer PET af te breken, gebruikt in plastic flessen en zakken. Ook bij andere insecten ontdekten wetenschappers al het vermogen om ­bepaalde plastics te verteren.

De Australische onderzoekers willen nu de darmen van de superwormen induiken om na te gaan welke bacteriën precies in staat zijn om het plastic af te breken, welke stoffen ze daarvoor gebruiken en of ze die op grote schaal kunnen produceren. De hoop is dat dit op termijn zal leiden tot nieuwe en milieuvriendelijkere processen om polystyreen te recyclen door het tot zijn bouwstenen te herleiden.

Steven De Meester, verbonden aan de vakgroep Groene Chemie en Technologie (UGent), vindt het interessant onderzoek, maar is sceptisch. “Ik zou er geen mirakels van verwachten. We kunnen polystyreen nu al met chemische processen op hoge temperatuur afbreken tot zijn bouwstenen om het te recycleren. Biologische processen zijn vaak trager en minder efficiënt. Het zal niet makkelijk zijn chemische recyclage uit de markt te ­prijzen.”