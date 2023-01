Een beloning verwachten ze niet. Toch kan de interactie tussen peuters en honden belangrijk menselijk gedrag verklaren

De mensheid heeft in de loop van de geschiedenis grotere overlevingskansen voor zichzelf gecreëerd door dieren zoals honden, katten en koeien te domesticeren. Over het evolutionaire voordeel daarvan bestaat al langer wetenschappelijke consensus. Altruïstische handelingen, zoals het achterlaten van voedsel, waren daarvoor een belangrijke basis en dat goedaardig gedrag vertonen we al vanaf jonge leeftijd, blijkt uit nieuw onderzoek.

“Waarom we dieren zijn beginnen te domesticeren is een groot mysterie, maar dit zou ons kunnen helpen om het te begrijpen”, zegt Rachna Reddy in The Guardian. Zij is evolutionair antropoloog aan de universiteiten van Harvard en Duke en hoofdauteur van de nieuwe studie.

Die studie beschrijft een experiment dat plaatsvond op de universiteit van Michigan, waar onderzoekers de interactie tussen 97 peuters van nog geen vier jaar oud en drie honden observeerden. Hond en peuter werden van elkaar gescheiden door een hekje en onderzoekers dropten stukjes voedsel of speelgoed aan de kant van de peuter, buiten bereik van de hond. Wanneer de hond interesse toonde, schoof de helft van de kinderen het speelgoed of eten naar de hond toe. Als dat niet het geval was, plaatste een kwart van de kinderen het voorwerp toch binnen bereik van de hond.

Daaruit besluiten de onderzoekers dat de mens al van jongs af aan een drang in zich heeft om andere dieren een handje te helpen, zegt Reddy. “Vanaf het begin van onze ontwikkeling hebben we de neiging om ons sociaal te gedragen tegenover anderen en om te proberen begrijpen wat er in hun hoofd omgaat.”

De studie toont volgens haar aan dat zelfs peuters “de motivatie en het vermogen hebben om dit soort hulpgedrag uit te breiden naar andere dieren”, ook al weten ze dat de kans op een beloning in ruil voor die altruïstische daad zo goed als nihil is.

“Het is al langer bekend dat peuters hun uiterste best zullen doen om mensen in nood te helpen, zelfs als het om vreemden gaat”, verklaart professor Henry Wellman van de universiteit van Michigan. Deze studie concludeert dat het niet alleen geldt voor andere mensen, die later misschien weer hulp in ruil zouden kunnen bieden, maar “ook voor andere dieren, zoals honden die ze maar één keer zien”.

Of peuters even behulpzaam gedrag vertonen voor andere getemde dieren, zoals katten of koeien, is voer voor verder onderzoek. “Honden maken veel oogcontact en geven mensen voortdurend signalen”, aldus Wellman. “Met katten wordt het een grotere uitdaging om te weten wat ze willen.”