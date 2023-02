Echte wetenschappers zullen toegeven dat ze geen magische formules voor liefde en relaties gevonden hebben

Journaliste Barbara Debusschere neemt tweewekelijks het nieuws over klimaat en wetenschap onder de loep. Hieronder kunt u zich inschrijven voor haar nieuwsbrief. Zo hoeft u niets te missen.

Ah, de liefde. Geen onderwerp zo glibberig en ongrijpbaar als de avonturen van Cupido. Van enkele beroemde wetenschappers weten we dan ook dat ze de liefde een al te netelig onderwerp vonden. “Een wetenschapper zou geen wensen, geen verlangens mogen hebben maar een hart van steen”, stelde Charles Darwin koudweg. Albert Einstein verwees naar de liefde om zijn relativiteitstheorie mee uit te leggen: “Wanneer je een leuk meisje het hof maakt dan lijkt een uur een seconde. Wanneer je op een gloeiend hete sintel zit, lijkt een seconde een uur te duren. Dat is relativiteit.”

In zijn onvergetelijke roman Hoogteverschillen schetst de Britse auteur Julian Barnes waarom de liefde niet goed past in het kraam van wetenschappers: ze tart zelfs de principes van de wiskunde, in de wetenschap toch de basis van alles. “Je brengt twee mensen bij elkaar die nog niet eerder bij elkaar zijn gebracht. Soms is het als die eerste poging om een waterstofballon aan een vuurballon vast te maken: verkies je neerstorten en verbranden of verbranden en neerstorten? Maar soms werkt het en wordt er iets nieuws gemaakt. En de wereld is veranderd. Maar dan, op een gegeven moment, vroeg of laat, om de ene of de andere reden valt één van hen weg. En wat er dan wordt weggenomen is groter dan de som van wat er was. Dat is misschien wiskundig niet mogelijk, maar gevoelsmatig wel.”

Als onze liefdesavonturen al ergens zouden bij passen in de wetenschap, dan misschien nog het meest bij de toch nog altijd behoorlijk mysterieuze deeltjesfysica. Die toont ons dat onze realiteit fundamenteel bestaat uit een volstrekt irrationele wereld: op het allerkleinste niveau is onze wereld niet opgebouwd uit materie maar uit relaties.

Toch ontsnapt ook de wetenschapsredactie niet aan de tamtam die er rond deze tijd wordt gemaakt over dit onderwerp. Niet alleen omdat reclame voor valentijnscadeaus tussen alle kieren en gaten naar binnen gutst, maar ook omdat de de wetenschap tegenwoordig wél graag de liefde bedrijft: ze komt steeds vaker ijverig met nieuwe inzichten over wat liefde is, hoe ze te vinden, te doen werken en te houden.

In de medische sfeer blijkt bijvoorbeeld hoe oxytocine, het zogenaamde liefdeshormoon, letterlijk het hart heelt en hoe, omgekeerd, een liefdesbreuk of scheiding uw gezondheid ernstig kan schaden. Wie in een gelukkige relatie zit, moet zelfs minder vaak naar de dokter. De liefde vinden is met andere woorden zelfs goed voor de sociale zekerheid.

Maar hoe vind je ze?

Communicatiewetenschapper Lara Hallam (UAntwerpen) ontdekte alvast wat de beste strategieën zijn bij online daten. Ander onderzoek waarschuwt wel dat bingen op tinder en co wel vooral een rem zetten op onze liefdeskansen. Want door al dat swipen langs profielen van gegadigden worden we een soort verwende prins(es)jes die bij zoveel overvloed een verwerpende houding aannemen en mensen vooral snel afwijzen. Sinds de opkomst van de apps zijn er dan ook meer singles dan voorheen.

Beeld AFP

Zelf gingen we, in naam van het onderzoek uiteraard, aan de slag met de ‘36 vragen’ om verliefdheid en intimiteit te stimuleren van hoogleraar psychologie Arthur Aron (Universiteit van New York). Hij slaagde erin twee mensen die elkaar vooraf niet kenden te doen vallen voor elkaar tijdens een psychologische test. Dat deed hij door ze elkaar een batterij vragen te laten stellen zoals ‘Zou je graag beroemd zijn?’, ‘Wanneer was de laatste keer dat je luidop zong?’ en ‘Hoe is je relatie met je moeder?’ Zes maanden later nodigden de twee verliefde vrijwilligers alle psychologen die hadden meegewerkt aan het onderzoek naar hoe intieme banden ontstaan, uit op hun huwelijksfeest. Een garantie op een levenslang huwelijk met een volslagen onbekende is Arons vragenlijst absoluut niet en ook wij zijn niet getrouwd na onze test, maar die 36 vragen doorlopen kan je sowieso wel dichter bij een ander naar keuze brengen.

Eens de buit binnen, is het zoeken naar hoe we die zo lang mogelijk bij ons kunnen houden. Ook daarover regent het adviezen. Zoals: blijf respect voor elkaar hebben want hoe evident dat ook klinkt, blijkbaar kan vooral achteloosheid op langere termijn een de liefde nekken, zo stelt relatiecoach Matthew Fray.

Gentse onderzoekers concluderen dan weer dat je je geen zorgen hoeft te maken wanneer je je geliefde niet echt goed begrijpt. Wan zelfs mensen in stevige relaties van tien jaar of meer blijken er nog altijd niet goed in slagen te weten wat hun partner denkt. Maar dat is geen probleem want “wederzijds onbegrip voedt het vuur van de liefde’, aldus vorsers.

Voor wie nood heeft aan meer concrete tips en handleidingen, zijn er de hedendaagse ‘liefdesdokters’ die de liefde in hun labo en experimenten bestuderen. Vermaard op dat vlak is de Amerikaanse biologisch antropoloog Helen Fisher (Kinsey Institute, Rutgers University), ook wel ‘Doctor Love’. De auteur van zes boeken terzake en uitgebreid neurologisch liefdesonderzoek geeft wetenschappelijke antwoorden op vragen als ‘Hoe vind je je match?’, ‘Hoe houd je het vuur in de liefde?’ en ‘Hoe weet je of het blijft duren?’

Wat daarbij opvalt is dat de onderzoeksconclusies vaak de stereotiepe flutwijsheden tegenspreken. Neem Fishers bevinding over onenightstands: bij 33 tot 45 procent groeien die uit tot (h)echte relaties. Dat terwijl het typische advies luidt dat wie op zoek is naar iets serieus, de seks maar beter wat uitstelt, of dat onenightstands zelden tot iets meer kunnen evolueren. “Maar casual sex is nooit echt casual”, concludeert Fisher, die ook ontdekte wat de drie dingen zijn waar we het meest op letten bij een date: tanden, taalgebruik en zelfbeheersing.

Ook andere liefdesonderzoekers ontdekken dat veel van wat we voor waar aannemen in de liefde niet of nauwelijks klopt. Dat de vlam sneller overslaat wanneer je gelijkaardige persoonlijkheden hebt of dezelfde interesses, bijvoorbeeld. Wetenschappers zien dat we eigenlijk in een veel breder palet mensen geïnteresseerd zijn en dat we niet zelden vallen voor een ongewone combinatie van kenmerken en details.

Maar bij deze speciale hartjes-editie van onze nieuwsbrief hoort ook een waarschuwing. Want alles waar ‘liefde’ op plakt verkoopt erg goed en daarom circuleert er heel wat nepadvies overgoten met een wetenschappelijk sausje. Zo claimen de makers van het populaire ‘matching’-programma Blind Getrouwd dat ze mensen koppelen op basis van ‘de wetenschap’. Maar bij nader inzien blijkt de hocuspocus die als basis dient om mensen te koppelen toch eerder een nepformule.

En dat komt voor een groot deel omdat wetenschappers er niet bij zijn wanneer wij de eerste vlinders in de buik voelen. We zijn dan meestal niet toevallig aan het meedoen aan liefdesonderzoek. Onderzoekers bestuderen meestal geliefden die al even samen zijn. Soms zien ze dan dat mensen in goed functionerende relaties onder andere bepaalde gelijkenissen vertonen. Maar dat zegt weinig over de startpositie en kan dus niet dienen als absolute waarheid in de zoektocht naar een geliefde. Echte wetenschappers die relaties en liefde onderzoeken zullen dan ook blijven toegeven dat ze weliswaar hier en daar een tipje van de sluier kunnen oplichten, maar dat ze zeker geen magische formules gevonden hebben.

Ook het zelfhulpboek Mannen komen van Mars en Vrouwen van Venus, waarmee de Amerikaanse relatietherapeut (die verder geen wetenschappelijke credentials heeft) dertig jaar geleden een absolute storm veroorzaakte en nog altijd populair is, blijkt gebaseerd op wetenschappelijk drijfzand.

Beeld Sammy Slabbinck

Zelf vinden wij van de wetenschapsredactie troost voor dit soort verwarring in het dierenrijk, waar onderzoeksobservaties over aantrekking, liefde en lust vaak veel duidelijker zijn dan bij de complexe mens die zichzelf van alles wijsmaakt. Bij woelmuizen blijkt bijvoorbeeld wat wij al eerder vermoedden, namelijk dat naar iemand verlangen net zo belangrijk – zo niet belangrijker – is dan de werkelijke tijd die je met je geliefde doorbrengt.

En wanneer het maar niet wil lukken in de liefde kan het helpen om te beseffen dat zo ongeveer alle mensen ter wereld maar ook heel veel andere wezens periodes hebben waarin ze worstelen met de liefde en net als jij altijd zullen snakken naar liefde. Als bijvoorbeeld de koolmees moet kiezen tussen voedsel of bij zijn geliefde blijven, dan kiest hij resoluut dat laatste.

Wie houdt van een meer academisch elan kunnen we professor Louis Levy aanraden. Die zegt: “Je zal merken dat we, wanneer we verliefd worden, mikken op een vreemde paradox. We zoeken in de persoon op wie we vallen alle of sommige van de mensen met wie we als kind diep verbonden waren. Tegelijkertijd verlangen we van onze geliefde eigenlijk dat die alle fouten die onze ouders of broers en zussen ons hebben aangedaan corrigeert. Daarom zit er een tegenstelling in de liefde: de poging terug te keren naar het verleden en de poging het verleden ongedaan te maken.”

Ook al is professor Louis Levy slechts een personage in de Woody Allen-film Crimes and Misdemeanours, hij klinkt volgens ons alvast interessanter dan veel liefdesgoeroes die ons als ‘liefdeswetenschap’ verpakte onzin over dit zo belangrijke onderwerp proberen te verpatsen. U bent gewaarschuwd.

