Dystopie viert hoogtij in Singapore nu robots door de straten patrouilleren

Xavier, zo heten de twee bewakingsrobots die uitgerust met camera’s de inwoners van Singapore wijzen op hun overtredingen. De stadstaat testte de robots gedurende drie weken om te patrouilleren in een woonwijk en een winkelcentrum.

Wie rookte op verboden plaatsen, illegaal zijn fiets wegzette of zijn motor parkeerde op het voetpad, werd door de robots aangesproken. En iemand die op straat met meer dan vijf vrienden afsprak, kreeg te horen: “Hou alstublieft één meter afstand, hou het op vijf personen per groep.”

Dat gebeurt onder meer met 360-gradencamera’s die een live feed sturen naar een commandocentrum, klinkt het bij leverancier HTX. Zelfs ‘s nachts is er geen ontkomen aan: Xavier is uitgerust met infraroodcamera’s die in het donker kunnen zien.

‘Dystopische wereld’

Maar niet iedereen in Singapore is even opgezet met de bewakingsrobots. “Het doet me denken aan Robocop”, zei een 34-jarige onderzoeksassistent onlangs aan het Franse persagentschap AFP. “Het doet denken aan een dystopische wereld van robots ... Ik ben een beetje huiverig voor dat soort concepten.”

Ook activisten kanten zich tegen de tests met Xavier. Het is nog maar eens een nieuwe toevoeging aan het bewakingsarsenaal van de stadstaat, luidt hun kritiek. “Het draagt allemaal bij tot het gevoel dat mensen in Singapore veel meer moeten oppassen met wat ze zeggen en doen dan in andere landen”, zei de activist Lee Yi Tingze aan AFP.

De robot controleert ook of mensen de coronamaatregelen naleven. Beeld REUTERS

Het eiland van ongeveer 5,5 miljoen inwoners telt 90.000 politiecamera’s. Verwacht wordt dat dit aantal tegen 2030 zal verdubbelen. Binnenkort zullen de lantaarnpalen er waarschijnlijk uitgerust worden met gezichtsherkenningstechnologie, waarmee autoriteiten gezichten in een menigte kunnen herkennen. Ook wordt het internetverkeer gecontroleerd en heeft de overheid toegang tot communicatiedata.

Vergrijzing

Singapore wijst er echter op dat de robots tijdens de proefperiode niet ingezet werden om overtreders te identificeren of op te pakken. Volgens de overheid zijn de robots een handig hulpmiddel om het tekort aan arbeidskrachten op te vangen nu de bevolking vergrijst.

“De beroepsbevolking krimpt”, zei Ong Ka Hing, van het overheidsagentschap dat de Xavier-robots heeft ontwikkeld. Hij voegde eraan toe dat ze zouden kunnen helpen om minder menselijke agenten de straat op te sturen.