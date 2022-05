Draadloos en zweetbestendig: dit zijn de 5 beste oortjes om te lopen

In ieder oortje past een dopje

De keuze tussen earbuds is gigantisch. Zo heeft Tweakers meer dan 3.000 modellen op zijn site staan, met prijzen van 1 tot 850 euro. Er zijn in-eardopjes, open-eardopjes, modellen met haakjes achter de oren, een nekband… Hoe weet je in godsnaam waar te beginnen?

De prijs is uiteraard een belangrijke factor om een eerste selectie te maken. Binnen elke categorie heb je verschillende modellen die van vorm verschillen. Zo bestaan er nog steeds toestellen die je via een kabel met je smartphone verbindt, zoals de Sennheiser IE300. Toch kiest men steeds vaker voor draadloze earbuds, zeker nu toestellen zelden nog een poort hebben om een koptelefoon mee te verbinden. Wanneer je loopt, is de kans groot dat je oortjes per ongeluk uitgetrokken worden met een kabel, dus je kiest best sowieso voor de draadloze variant.

Hoe de oortjes in je oor zitten, heeft ook een impact op hoe snel ze eruit kunnen vallen tijdens het sporten. Sommige modellen, zoals de Galaxy Buds van Samsung, zijn net klassieke oordopjes die in je oorschelp schuiven. Producenten blijven experimenteren in hun zoektocht naar een vorm die zo optimaal mogelijk is: sommige dopjes lijken op bonen, andere zijn ovaal… Op ieder potje past een dekseltje, maar andersom geldt ook dat lang niet ieder oordopje even comfortabel in je oorschelp blijft zitten.

Andere modellen, zoals de AirPods van Apple, zitten in je gehoorgang en hebben een ‘stokje’ dat op je oor rust. Vaak hebben deze toestellen oorkussentjes in meerdere maten, zodat je kan kiezen welke het best passen. Sommigen hebben een rubberen tip, bij andere is die eerder hard. Net als bij de boonvormige oordopjes hangt qua comfort ook hier veel af van de vorm van je oor.

En dan zijn er nog de oordopjes die specifiek ontworpen zijn om mee te sporten. Deze hebben bijvoorbeeld een oorhaak, waardoor ze goed blijven zitten tijdens het lopen. Er zijn zelfs toestellen die niet in je oor, maar op je jukbeenderen zitten.

Technische snufjes

Naast de prijs en vorm is ook de technologie doorslaggevend om een keuze te maken. De batterijduur, bijvoorbeeld, varieert al snel van drie tot dertien uur. Gelukkig komen de meeste oordopjes tegenwoordig met een case die de kleinoden oplaadt terwijl ze in het doosje zitten.

Kijk zeker ook of je oordopjes water- en zweetbestendig zijn. Eerdere generaties AirPods hadden al eens last van schade — niet alleen door zweet, maar ook door regen. De IPX-maatstaf is een score die aangeeft hoe goed een toestel tegen water kan. IPX3 betekent dat je oordopjes tegen spatjes water kunnen, IPX8 is volledig waterdicht.

En dan is er nog de geluidskwaliteit. Daar speelt de vorm een rol — hoe goed is je oor afgedekt? — maar er zijn heel wat bijkomende technische snufjes. Van actieve ruisonderdrukking tot een transparantiemodus die wel nog geluiden van buitenaf doorlaat: ieder toestel heeft bepaalde technieken om je muziek of podcast zo optimaal mogelijk af te spelen.

Wat zijn de beste vijf oortjes om mee te lopen? Apple AirPods Pro (vanaf 204,95 euro) Deze oordopjes van Apple hebben actieve ruisonderdrukking en komen met drie zachte siliconen tips, zodat je de juiste maat kunt selecteren. Die noise cancelling is best bijzonder: ze wordt aangepast aan de vorm van je oren en de pasvorm van de tips. Door de druksensor op de steel vast te houden, kan je plots wel horen wat er rondom je gebeurt. De AirPods Pro gaan 4,5 uur mee, maar in de bijbehorende case laden ze automatisch op, waardoor ze een levensduur van maar liefst 24 uur krijgen. Let op: AirPods werken vaak minder goed met een Android-smartphone dan met een iPhone. Bekijk hier waar je de AirPods Pro het goedkoopst kan kopen. Sony WF-1000XM4 (vanaf 220,62 euro) Ook de WF-1000XM4 van Sony hebben een degelijke noise cancelling. Deze dopjes hebben een IPX4-waterdichtheidscertificering en botgeleidingstechnologie die voor een betere gesprekskwaliteit zorgt wanneer je de oortjes gebruikt in een call. Net als bij andere Sony-koptelefoons kun je deze oordopjes verbinden met de Headphones Connect-app, die je toelaat om ze tot in de puntjes te personaliseren. Na één laadbeurt gaan ze acht uur mee, de case is goed voor een extra zestiental uren. Bekijk hier waar je de Sony WF-1000XM4 -oortjes het goedkoopste kan kopen. Aftershokz Aeropex (vanaf 124,95 euro) Het eerste wat opvalt aan de Aftershokz Aeropex, is het design. De halfronde vorm past rond je hoofd en bedekt bijzonder genoeg je oren niet. Dit toestel rust namelijk op je jukbeenderen en stuurt het geluid via trillingen naar je oren. Zo kan jij altijd het verkeer blijven horen terwijl je aan het lopen bent. Door die bijzondere vorm is het wel moeilijker om ze te combineren met een (zonne)bril. De batterij gaat acht uur mee, opladen gebeurt via een kabel. Bekijk hier waar je de Aftershokz Aeropex het goedkoopste kan kopen. Jabra Elite Active 75t (vanaf 119,99 euro) De Elite Active 75t van Jabra heeft zijn naam niet gestolen: aan het draagcomfort van de oordopjes te oordelen, merk je dat ze ideaal zijn voor wie veel loopt of springt. De oordopjes kunnen perfect tegen water en zweet en met dank aan de ambient sound-functie kan je zelf instellen hoeveel je van de buitenwereld wil horen. Ideaal voor de loopsessies buiten, zodat je omgevingsgeluiden zoals een aankomende auto zelfs kan versterken. Jabra trekt het concept ‘draadloos’ volledig door, want zelfs de bijbehorende houder kan draadloos opgeladen worden. Zonder case gaan deze oordopjes 5,5 uur mee, met is dat 24 uur. Bekijk hier waar je de Jabra Elite Active 75t het goedkoopste kan vinden. Beats Fit Pro (vanaf 228,95 euro) Deze oordopjes hebben het allemaal: actieve ruisonderdrukking, een transparantiemodus, een IPX4-score en drie verschillende zachte siliconen oorkussentjes. Aan de dopjes hangt een zogenaamde “wingtip”, die zich klemt in je oorschelp. Zo kan je sporten zonder je Beats Fit Pro te verliezen! Wanneer je muziek luistert via Apple Music ondersteunen deze oordopjes zelfs spatial audio. De batterijduur bedraagt 6 uur zonder en 18 uur met de case. Bekijk hier waar je de Beats Fit Pro het goedkoopste kan kopen.