Doen bijenpollen echt je borsten groeien? ‘Als je hormonen in balans zijn, ga je daar best niet aan morrelen’

“Ik neem nu al bijna drie weken consistent bijenpollen. En toen ik onlangs mijn beha wilde aandoen, dacht ik: nou, die zit nogal strak. Ik moest hem verder openen!”

De jonge vrouw op sociaal medium TikTok klinkt opgewonden. Haar video ging natuurlijk viraal, met 150.000 likes ondertussen. Nu zal ze zéker bijenpollen blijven consumeren, zegt ze blij. “For the girls.”

Ze is niet de enige die op TikTok dolgelukkig verkondigt dat bijenpollen je borsten doen groeien. Volgens de app werden video’s onder de hashtag #beepollen in totaal al zo’n 141 miljoen keer bekeken. Vrouwen delen in de filmpjes hun ‘voor’ en ‘na’ en pochen met een schijnbaar iets grotere decolleté.

Ene Taylor Reynolds haalt miljoenen views met haar filmpjes. “Ik kreeg grotere borsten van bijenpollen, mijn zus ook en mijn huisgenote ook! Zit er een arts tussen mijn volgers die dit kan verklaren?” In een andere video, die je hieronder ziet, toont ze haar transformatie van “zo goed als niks” naar plots een handjevol. “Ik ga letterlijk een hele bijenkorf opeten als dit waar is”, reageert iemand.

Het ‘krokante goud’ komt met nog wel meer positieve eigenschappen

Voedingsdeskundige Lily-Joan Roberts kent bijenpollen goed. Ook wel stuifmeelkorrels genaamd, om precies te zijn, verzameld en verwerkt door bijen.

“Het zijn gele korreltjes die je als een topping op je granola of smoothie kan gebruiken of gewoon als tussendoortje uit je handpalm kan eten. Ze zijn echt lekker, heel zoet, een beetje floraal van smaak. Ik zou het niet elke dag eten, maar het kan zeker deel zijn van een gezond dieet.”

Voedingsdeskundige Lily-Joan Roberts. Beeld Christophe Morre

En ja, het ‘krokante goud’ zou met heel wat positieve eigenschappen komen. Roberts denkt in de eerste plaats aan het effect op je immuunsysteem.

“Bijenpollen kunnen je immuniteit versterken en helpen bij chronische ontstekingen. Ook de symptomen daarvan — brain fog, spierklachten, bloating, concentratiestoornissen — kunnen ze verlichten. Wel alleen als je daarnaast ook nog een gezonde levensstijl hanteert natuurlijk.”

Maar de vrouwen op TikTok nemen bijenpollen om hun andere positieve eigenschap: ze bevatten zogenaamde fyto-oestrogenen. “Fyto betekent plant. Dit zijn dus de plantaardige varianten van het vrouwelijke hormoon oestrogeen”, zegt gynaecoloog Wilfried Gyselaers. Door zulke fyto-oestrogenen in te nemen, kan je zowel een tekort als een teveel van oestrogeen in je lichaam weer in balans brengen.

“Die plantaardige hormonen helpen bijvoorbeeld sommige vrouwen in de menopauze of perimenopauze. We zien dat ze kwaaltjes als opvliegers, prikkelbaarheid of slechter slapen kunnen verminderen.” Gyselaers zegt bewust ‘sommige’ vrouwen. De darmbacteriën zorgen namelijk voor de opname van fyto-oestrogenen en die zijn bij elke vrouw anders. Het effect van de fyto-oestrogenen is dat dus ook.

Gynaecoloog Wilfried Gyselaers. Beeld Marco Mertens

“Bovendien moet de dosis hoog genoeg zijn”, zegt Gyselaers. Fyto-oestrogenen zijn zwakkere varianten van het vrouwelijke hormoon. Vrouwen in de menopauze nemen dus doorgaans tabletten met een hogere concentratie in plaats van bijenpollen, volgens hem. “Die vind je gewoon in Kruidvat. Maar veiliger is om ze bij de apotheek te kopen, zodat die je dosis kan monitoren. Te veel innemen is niet gezond.”

Zorgen de fyto-oestrogenen in bijenpollen ook voor grotere borsten? “Met kans op borstkanker”

Die plantaardige hormonen doen dus vaak wel iets. Ook buiten de menopauze hebben ze helende effecten, vinden veel vrouwen. Hormonale acne, PMS of migraine? Minder erg. Ook Gyselaers bevestigt dat. “Opnieuw: het kán. Bij sommige vrouwen.”

Hoe zit het dan met die grotere borsten? Kan dat ook? Dat fyto-oestrogenen voor borstgroei kunnen zorgen, is in elk geval al wetenschappelijk bevestigd ... voor mannen. “We weten dat mannen die veel bier drinken op termijn borsten ontwikkelen. Dat komt doordat alcohol enerzijds voor minder mannelijke hormonen in het lijf zorgt. Anderzijds bevat de hop in bier veel fyto-oestrogenen”, zegt Gyselaers.

Maar vrouwen zitten natuurlijk anders in elkaar. Gyselaers zegt stellig dat geen enkele fatsoenlijke studie bevestigde dat fyto-oestrogenen ook vrouwenborsten doen groeien. “Daarbij tasten we nog in het duister. Wat ik je wél kan zeggen is dat veel bijenpollen innemen de cyclus van jonge, vruchtbare vrouwen kan verstoren. Waardoor ze bijvoorbeeld meer gaan bloeden.”

“Hun hormoonproductie draait immers nog op volle toeren. Dan veel extra fyto-oestrogenen toevoegen, haalt alles uit balans”, zegt Gyselaers. “Ga maar na: de hoppluksters die vroeger hun vingers aflikten, kregen op termijn ook menstruatiestoornissen.”

Bovendien bestaan er kankers waarop vrouwelijke hormonen een invloed hebben, waarschuwt de gynaecoloog. “Sommige studies tonen bijvoorbeeld dat fyto-oestrogenen de kans op borstkanker vergroten. Andere dat ze de kans net verkleinen. Het ding is: er zijn heel wat soorten borstkankers. En niet elk lichaam neemt die plantaardige hormonen op dezelfde manier op. Er is dus nog veel discussie over. Maar dat betekent vooral dat je goed moet opletten.”

Andere verklaringen voor de borstgroei van de dames op sociale media

Dat zegt ook voedingsdeskundige Lily-Joan Roberts. Bijenpollen bevatten weliswaar maar een heel kleine hoeveelheid fyto-oestrogenen. “Maar als je hormonen in balans zijn, ga je daar best niet aan morrelen. Bij hormonale kwaaltjes kunnen bijenpollen wel interessant zijn, net als bij een verzwakt immuunsysteem. Maar tegelijk ga je dan best op zoek naar de diepere oorzaken van die kwalen en pak je die aan.”

Beeld Getty Images

Bovendien speelt bij borstgroei ook je genetische samenstelling en je vetdistributie mee. Daar hebben de fyto-oestrogenen geen impact op. “Alleen als je een tekort aan oestrogeen had en daardoor minder borstgroei, kan je door fyto-oestrogenen in sommige gevallen hoogstens je ‘normale’ borstgrootte terugkrijgen. Maar hoe het ook zij, supplementen in een poging je uiterlijk te veranderen is een slecht idee”, zegt Roberts. “Het moet gaan om je gezondheid.”

Gynaecoloog Wilfried Gyselaers lacht als we doorvragen of er dan geen enkele zekere manier is om borsten op relatief natuurlijke wijze te doen groeien. “Trans vrouwen krijgen wel een hoge dosis puur oestrogeen toegediend — een variant van de anticonceptiepil — om de borstklieren te doen groeien. Maar het is natuurlijk absurd om als gewone vrouw de pil in een extra hoge dosis te slikken. Dat verhoogt je kans op een trombose.”