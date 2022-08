‘Dit zorgt voor een revolutie in de levenswetenschappen’: Google ontrafelt het eiwituniversum

Met artificiële intelligentie voorspelt DeepMind de structuur van vrijwel alle bekende eiwitten. Dat helpt onder meer ziektes beter te begrijpen en sneller geneesmiddelen te ontwikkelen. ‘Dit zorgt voor een revolutie in de levenswetenschappen.’

Wie het leven op aarde wil begrijpen, moet de werking van eiwitten begrijpen. Dat wordt voor wetenschappers een stuk makkelijker, nu het Britse bedrijf DeepMind, sinds 2014 onderdeel van Google, met behulp van artificiële intelligentie de structuur van zo’n 200 miljoen eiwitten online heeft geplaatst.

Het algoritme AlphaFold voorspelt hoe vrijwel alle tot dusver bekende eiwitten eruitzien. Niet alleen de ongeveer 20.000 eiwitten in ons eigen lichaam, maar ook die in planten, dieren en micro-organismen. “Hiermee onthullen we de structuur van het eiwituniversum”, aldus DeepMind-CEO Demis Hassabis. “We staan aan het begin van een nieuw tijdperk in de biologie.”

“AlphaFold zorgt voor een revolutie in de levenswetenschappen”, bevestigt biotechnoloog Lennart Martens (UGent en Vlaams Instituut voor Biotechnologie). “Eiwitten zijn de werktuigen van de biologie, en wanneer je hun vorm kent, kan je beter begrijpen wat ze doen. Net zoals een hamer verschilt van een schroevendraaier.”

De code om eiwitten te maken ligt opgeslagen in ons DNA. Eiwitten bestaan uit ketens aminozuren, en een gen bevat de instructies om aminozuren in een bepaalde volgorde aan elkaar te rijgen. Een eiwit vouwt zichzelf vervolgens op tot een unieke driedimensionale structuur. “We weten dat de informatie daarvoor in het eiwit is opgeslagen, en dat het dus in principe mogelijk is de vorm van een eiwit op basis van de aminozuursequentie te voorspellen” zegt moleculair bioloog Han Remaut (VUB en VIB). “Maar we zijn er tot dusver nog niet in geslaagd die spelregels volledig te doorgronden.”

Titanenwerk

Dat maakt van de ontrafeling van eiwitstructuren een titanenwerk. “Het is een duur en arbeidsintenstief proces”, zegt Remaut. “Het kan jaren vergen om de structuur van één eiwit te ontrafelen.” Dat doen wetenschappers onder meer door eiwitten met x-stralen te bestralen en uit de verstrooiing van de stralenbundel de structuur af te leiden.

Tot voor kort waren wetenschappers erin geslaagd om de structuur van zo’n 190.000 eiwitten experimenteel te bepalen. DeepMind trainde zijn algoritme met de aminozuursequenties en structuren van bekende eiwitten. AlphaFold gaat op zoek naar patronen in die grote hoeveelheid data. Die kennis gebruikt het algoritme om de structuur van andere eiwitten te voorspellen.

Vorig jaar publiceerde AlphaFold al de structuur van alle menselijk eiwitten en maakte het de software publiek toegankelijk, zodat onderzoekers er zelf mee aan de slag kunnen. Sindsdien is het aantal gepubliceerde studies dat het algoritme gebruikt pijlsnel de hoogte in geschoten. “Dat heeft echt voor een stroomversnelling in het onderzoek gezorgd”, zegt Remaut, die AlphaFold ook zelf gebruikt. Nu zowat alle bekende eiwitten gewoon in een publiek toegankelijke database staan, wordt hun structuur achterhalen volgens een commentaarstuk in het vakblad Science zo simpel als een Google-zoekopdracht.

Snellere geneesmiddelenontwikkeling

AlphaFold is bijzonder nuttig bij medisch onderzoek en geneesmiddelenontwikkeling. “De structuur van een eiwit leert ons waarom het soms niet meer werkt, en ons ziek kan maken”, zegt Remaut. “En interacties tussen eiwitten bepalen of ziekteverwekkers zoals bacteriën en virussen erin slagen ons lichaam te infecteren. Dankzij deze technologie kunnen we die processen beter begrijpen.”

Vrijwel alle geneesmiddelen werken in op eiwitten. Hun doel is bepaalde eiwitten te activeren of net te inactiveren, door er een ander eiwit op te laten binden. Vergelijk het met hoe een sleutel past in een slot. Als je niet weet hoe het slot en de mogelijke sleutels eruitzien, moet je vrij willekeurig duizenden moleculen testen tot je een sleutel vindt die past. “Met kennis over de structuur varen we niet langer blind, en kan geneesmiddelenontwikkeling aanzienlijk versnellen”, aldus Martens.

Niet dat alle biologische vraagstukken hiermee zijn opgelost. AlphaFold voorspelt de eiwitstructuur niet altijd even nauwkeurig. “Sommige eiwitten zijn niet zo stevig als een hamer, maar flexibel als een handdoek”, zegt Martens. “Daarmee heeft het algoritme het nog lastig.” Volgens het European Bioinformatics Institute (EBI), dat de database mee lanceert, is zo’n 35 procent van de structuren erg accuraat. Zo’n 45 procent is minder nauwkeurig, maar wel goed genoeg om onderzoek vooruit te kunnen helpen.

Dat DeepMind zijn expertise schijnbaar onbaatzuchtig deelt, lijkt vreemd. “Dat was oorspronkelijk ook niet de bedoeling”, zegt Remaut. “Het bedrijf zit hiermee op een fortuin. Maar mogelijk is toch besloten dat het omwille van het grote belang onethisch zou zijn die kennis niet te delen. Daarnaast willen ze bij DeepMind met synthetische biologie molecules op maat maken. Wellicht ziet het bedrijf vooral daar een businessmodel in, en is dit slechts een eerste stap.”

De toepassingen blijven niet beperkt tot de geneeskunde. Zo zoeken Britse wetenschappers met behulp van AlphaFold naar eiwitten die in staat zijn om plastics of te breken, en gebruiken Noorse onderzoekers de technologie om meer te leren over eiwitten die cruciaal zijn voor het immuunsysteem van bijen. “Dit is een goudmijn voor de wetenschap”, zegt Martens. “En we zijn nog maar pas begonnen die te verkennen.”