Diabetes, kanker, blindheid... Zorgt ‘genetische schaar’ crispr-cas voor een revolutie en kan het straks allerlei ziektes ‘wegknippen’?

De eerste therapie op basis van de gentechniek crispr-cas – tegen sikkelcelziekte – staat op het punt groen licht te krijgen. En dat is nog maar het begin, want er zitten behandelingen voor een rist andere ziektes in de pijplijn, van blindheid tot kanker en hoge cholesterol. Welke ziektes knippen we straks allemaal weg?

“Nu kan ik opnieuw dromen”, sprak de 37-jarige Victoria Gray eerder dit jaar op de internationale conferentie over genoombewerking in Londen wetenschappers en pers toe. Gray getuigde er over de helse pijnen en ongemakken die de bloedziekte sikkelcelanemie haar al haar hele leven had bezorgd, en hoe een behandeling met behulp van de gentechniek crispr-cas haar daar nu van heeft verlost.

Crispr-cas werkt als een soort genetische schaar, die toelaat om met ongekende precisie wijzigingen in het DNA aan te brengen, en zo genetische afwijkingen die ziektes veroorzaken te repareren. Mensen met sikkelcelanemie maken door een genetisch defect bijvoorbeeld misvormd hemoglobine, het eiwit in onze rode bloedcellen dat zuurstof bindt, waardoor de rode bloedcellen de vorm van een sikkel hebben.

Van dat hemoglobine hebben we twee vormen: foetaal hemoglobine, dat ons in de baarmoeder van zuurstof voorziet, en volwassen hemoglobine, dat die taak na de geboorte overneemt. De crispr-therapie van het Amerikaans bedrijf Vertex Pharmaceuticals zet de genetische schakelaar voor de productie van foetaal hemoglobine weer aan, zodat het de taak van de defecte volwassen cellen kan overnemen.

Bij de klassieke behandeling moeten patiënten geregeld bloed met gezonde rode bloedcellen toegediend krijgen. “Maar dat is dweilen met de kraan open”, zegt Frederik Hes, diensthoofd van het Centrum voor Menselijke Genetica aan het UZ Brussel. “Met deze techniek repareer je de kraan, waardoor mensen mogelijk met één behandeling geholpen zijn.”

Gray is de eerste persoon die met de nieuwe therapie is behandeld. Zowel bij de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA als bij het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) loopt momenteel een markttoelatingsprocedure voor de therapie, en experts gaan ervan uit dat die nog dit jaar groen licht krijgt. Als eerste therapie op basis van crispr-cas zou dat een mijlpaal zijn.

En daar zal het niet bij blijven. Tientallen klinische studies naar crispr-therapieën lopen of staan in de steigers. Dat is best knap als je beseft dat de technologie nog maar iets meer dan tien jaar oud is (zie kader). “De techniek brengt echt een revolutie teweeg en is massaal opgepikt”, zegt Hilde Van Esch, geneticus aan het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid aan de KU Leuven.

In ongeveer de helft van de klinische studies gaat het om onderzoek naar de de behandeling van genetische aandoeningen, in de andere helft focussen onderzoekers op kanker. “Crispr-therapie is niet langer toekomstmuziek”, zegt Martina Cornel (Amsterdam UMC), die in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde een stand van zaken opmaakte. “Het concert begint nu.”

Knippen en plakken

De genetische schaar bestaat uit het cas-eiwit en een stukje zogenoemd gids-RNA, dat het eiwit naar de juiste plaats in het genoom leidt. Bij de meest rudimentaire vorm knipt het cas-eiwit het DNA op de gewenste plaats stuk, waardoor het gen in kwestie niet meer werkt. Dat volstaat in sommige gevallen om een ziekte te genezen. Zo schakelt de sikkelcelanemiebehandeling het gen uit dat de productie van foetaal heamoglobine stopt. Maar meestal is het niet zo eenvoudig.

Ons DNA is opgebouwd uit vier basen: adenosine (A), thymine (T), guanine (G) en cytosine (C ). Bij meer geavanceerde toepassingen van crispr-cas schakelen wetenschappers geen genen uit, maar vervangen ze één of meerdere letters in het DNA, door samen met de schaar een soort ‘pleister’ met herstelinstructies mee te geven. “Er komen steeds gesofisticeerdere versies van de techniek, die de mogelijkheden doen toenemen”, zegt Cornel. Volgens sommige experts kunnen we door stukken ‘tekst’ in het genoom te herschrijven zo’n 95 procent van de genetische ziektes aanpakken.

Hoe crispr werkt DNA-streng Crispr-cas 'Moleculair schaartje' dobbert rond in een cel en knipt DNA door op de plek die je vooraf hebt 'ingesteld'. Na doorknippen: automatische reparatie. Er kan een litteken ontstaan, waardoor een gen niet meer werkt. Een cel kan ook stukje DNA inbouwen dat je als 'pleister' meegeeft. 'Schaartje' komt van nature voor in bacteriën, die het gebruiken om binnendringende virussen te bestrijden.

Een grote uitdaging daarbij is de crispr-machinerie in de juiste cellen te krijgen. Daarvoor gebruiken wetenschappers onschadelijk gemaakte virussen of microscopische kleine vetdeeltjes als koerier. Het Amerikaanse bedrijf Editas Medicine werkt bijvoorbeeld aan een therapie tegen een zeldzame vorm van erfelijke blindheid door een virus met gereedschap aan boord in het oog te injecteren – al zette de firma het onderzoek eind vorig jaar op pauze omdat de behandeling slechts bij een deel van de proefpersonen leek aan te slaan.

Verve Therapeutics werkt aan een behandeling tegen een erfelijke aandoening die tot gevaarlijk hoge cholesterol leidt. Sommige mensen maken door een defect in één gen te veel cholesterol aan, hoe gezond ze ook eten. De therapie stuurt crispr-cas via vetdeeltjes naar de lever en wijzigt daar één lettertje in het bewuste gen. De eerste patiënten werden vorig jaar behandeld, tot dusver zonder ernstige bijwerkingen.

“Maar niet alle weefsels zijn zo vlot bereikbaar als het oog of de lever”, zegt Van Esch. “Het brein is bijvoorbeeld veel minder toegankelijk. Je hebt dan een ‘taxi’ nodig die specifiek genoeg is.”

Bij de sikkelcelziektetherapie halen artsen bloedstamcellen uit het bloed van de patiënt, om die te wijzigen en terug aan de patiënt te geven. Het is geen toeval dat de verst gevorderde crispr-behandeling voor een bloedziekte is. “Doordat bloed zo makkelijk bereikbaar is, is de techniek uitermate geschikt voor bloedziekten”, zegt Hes.

Een lab voor crispr-cas in het Broad Institute, Cambridge, Massachussetts. Beeld TONY LUONG / NYT

Vorig jaar zorgden Britse artsen voor een primeur door voor het eerst leukemiepatiënten te behandelen met crispr-cas. Bij zogenoemde CAR-T-immuuntherapie gebruiken artsen T-cellen, de soldaten van het afweersysteem als tumorbestrijders. Daartoe wijzigen ze de cellen genetisch zodat ze in staat zijn kankercellen te herkennen en aan te vallen. “Met crispr kan dat eenvoudiger en beter”, zegt immuuntherapie-expert Evelien Smits (UAntwerpen). “Bovendien kan je met een extra wijziging de T-cellen nog actiever maken.”

Daarnaast hopen wetenschappers met crispr een soort ‘one size fits all’ therapie te ontwikkelen. Nu moeten cellen uit het bloed van de patiënt worden gehaald, om vervolgens te worden gewijzigd, vermeerderd en teruggegeven. Dat is niet alleen erg duur, het duurt vaak ook lang. Soms te lang. “Sommige patiënten kunnen niet worden geholpen omdat ze niet zoveel tijd hebben”, zegt Smits.

Daarom werken onderzoekers aan CAR T-therapie op basis van cellen van gezonde donoren. Die krijgen dan niet alleen een genetische wijziging mee om kankercellen op te ruimen, maar ook om onder de radar van het immuunsysteem van de patiënt te blijven. Die aanpak heeft als voordeel dat je grote voorraden T-cellen kan aanleggen. “Dat zou de therapie eenvoudiger en potentieel goedkoper maken”, zegt Smits.

Ongewenste effecten en hoge kosten

‘Crisperen’ we straks een hele resem ziektes weg, in plaats van ze op de klassieke manier te behandelen? Vertex Pharmaceuticals doet onderzoek naar een behandeling die diabetes type I-patiënten in staat moet stellen om zelf insuline te produceren. En bij Verve Therapeutics, dat de cholesterolbehandeling ontwikkelt, maken ze zich alvast sterk dat die ook nuttig kan zijn voor mensen bij wie zonder erfelijk defect te veel cholesterol door de aderen giert, en hopen ze dat die op termijn cholesterolverlagers kan vervangen. “Het is een strategie die voor iedereen zou kunnen werken”, liet Verve-oprichter Kiran Musunuru optekenen in MIT Technology Review.

Zo’n vaart zal het volgens de meeste experts niet meteen lopen. De techniek is dan wel veel preciezer dan eerdere vormen van gentherapie, maar niet feilloos. “Wanneer het eiwit knipt waar het niet hoort te knippen, kan dat ongewenste effecten hebben”, zegt Van Esch. “Al neemt de precisie van de techniek toe.”

Halen artsen cellen uit het lichaam, dan kunnen ze die op zogenoemde ‘off targets’ controleren voor ze ze terugplaatsen. Maar laat je crispr in het lichaam los, dan ligt dat moeilijker. “Het is dan zeer lastig en bijna onmogelijk om off-targets allemaal op te sporen”, zegt moleculair bioloog Henri van de Vrugt (New Haven Biosciences en Amsterdam UMC). “Het komt er vooral op aan therapieën vooraf goed te testen in het lab om die effecten uit te sluiten.”

Omwille van die uitdagingen en onzekerheden ligt de focus tot nader order op ernstige aandoeningen en patiënten die weinig andere opties hebben. “Enkel in zo’n geval zijn de risico’s momenteel ethisch te verantwoorden”, zegt Van de Vrugt. “Wat we daaruit leren over veiligheid en effectiviteit kan vervolgens leiden tot meer toepassingen, ook bij niet levensbedreigende ziektes. Preklinisch onderzoek stemt bijvoorbeeld hoopvol over behandeling van chronische pijn en angststoornissen.”

Er is nog een andere hindernis op de weg naar een brede uitrol van crispr-therapieën: het prijskaartje. Volgens wetenschapsblad New Scientist reden genoeg om het enthousiasme over het ongelooflijke potentieel van crispr wat te temperen.

Vertex heeft nog niet gecommuniceerd over wat een crispr-behandeling moet gaan kosten, maar volgens sommige analisten zou dat wel eens meer dan een miljoen dollar tot zelfs 3 miljoen dollar kunnen zijn. In België wordt ongeveer één op de 1.500 kinderen met sikkelcelanemie geboren, maar de ziekte komt vooral in Afrika vaak voor. “De meeste patiënten zullen zich de behandeling dus niet kunnen veroorloven”, zegt Cornel.

Toepassingen rechtstreeks in het lichaam zijn potentieel goedkoper. Ook een aangepaste regelgeving kan in principe de kosten drukken. Biotechbedrijf Intellia ontwikkelde bijvoorbeeld dankzij een kleine wijziging in het gids-RNA een behandeling voor twee leverziektes. Sommige experts pleiten ervoor om dergelijke sterk op elkaar lijkende behandelingen enkel aan een verkorte controleprocedure te onderwerpen, zoals dat ook met de licht gewijzigde coronavaccins is gegaan. “Er is een omslag in het denken bij regelgevers nodig”, vindt Cornel. “Anders dreigt dit heel duur te worden.”

Maar de prijs die firma’s voor nieuwe behandelingen aanrekenen hangt niet alleen af van de ontwikkelingskosten. “Firma’s stemmen hun prijs vooral af op wat ze denken te kunnen vragen op basis van de kosten van gangbare behandeling en de verwachte gezondheidswinst”, zegt expert kinderbloedziekten Bram De Wilde (UZ Gent). “Dat leidt soms tot belachelijke prijzen.”

Een mogelijk gevolg is dat overheden nieuwe behandelingen weigeren terug te betalen omdat de kosten voor de ziekteverzekering dan te hoog oplopen. Of dat firma’s nieuwe therapieën enkel in de meest lucratieve landen aanbieden. Een probleem waar we ook volgens Cornel dringend een oplossing voor moeten vinden. “Enkel wanneer nieuwe behandelingen betaalbaar zijn, kan het potentieel van deze technologie ten volle benut worden.”