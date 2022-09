Deze Vlaming gebruikt tien keer minder water dan gemiddeld: ‘Het wordt schaarser. En dus duurder’

Er is nu nog voldoende drinkwater in België, maar de overheid maakt zich zorgen over de toekomst. Vlaming David Mertens laat zien dat veel zuiniger aan doen best mogelijk is.

Een gemiddelde Belg verbruikt 130 liter water per dag. Maar David Mertens (44) bewijst dat dat helemaal geen vaststaand getal hoeft te zijn. Hij wist zijn waterverbruik terug te dringen naar 13 liter, mede dankzij een Nederlandse uitvinding.

Ook in België zorgt extreem weer ervoor dat records worden gebroken. Met slechts 5 millimeter regen was juli de droogste maand sinds 1885 en in Ukkel werd met 33,7 graden de warmste 18 juli ooit gemeten. Dat werpt de vraag op: wat betekent dat voor de drinkwatervoorraden?

Het korte antwoord: er is ­voldoende drinkwater, stelde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) onlangs ­gerust in Terzake. De situatie is “ernstig maar niet precair”. Maar ze zei ook dat we moeten vooruitkijken. Ingrijpende maatregelen zijn in de toekomst niet uitgesloten. Zo werd onlangs het oppompen van water uit rivieren al verboden.

Alle reden dus om naar mogelijkheden te kijken voor slim watergebruik, zoals Mertens deed toen hij in 2019 een nieuwbouwwoning kocht in Grimbergen. Het begon met het opvangen van regenwater.

De Hydraloop

Wie in Vlaanderen een huis verbouwt of een nieuwbouwwoning koopt, is verplicht om een regenwaterput in de tuin te installeren van minstens 5.000 liter. Dat regenwater kan worden gefilterd en gebruikt om wasmachines te laten draaien, toiletten door te spoelen of de tuin te besproeien.

Maar Mertens wilde nog meer doen met dat regenwater. Zo kwam hij in contact met ­Hydraloop, een Nederlands bedrijf dat het ook internationaal goed doet, onder meer op de Belgische markt. De Hydraloop is een kleine waterzuiverings­installatie ter grootte van een koelkast, die het leidingwater opvangt uit de douche of wasmachine en reinigt zodat het hergebruikt kan worden voor het toilet.

Mertens vangt nu het regenwater op in zijn waterput. Zodra dat gefilterd is, gebruikt hij het om te douchen. Dat water wordt weer opgevangen en ­gereinigd door de Hydraloop voor het toilet. Hij heeft nu enkel nog leidingwater nodig voor het koken, om te drinken en in de wastafel in de badkamer: in totaal slechts 13 liter water per dag, een tiende van wat land­genoten dagelijks verbruiken.

Installatie van 5.000 euro

Het enige nadeel: afgezet ­tegen de huidige lage waterprijzen is de constructie van Mertens kostbaar. Naar schatting zou hij zonder de Hydraloop jaarlijks 500 euro aan waterverbruik betalen. Nu is dat ­bedrag nog 150 euro, waarvan 100 euro als vaste kosten losstaan van het verbruik. Zo ­bespaart hij op jaarbasis 350 euro. De Hydraloop inclusief installatie kostte 5.000 euro. Het duurt nog een tijdje voordat Mertens die terugverdient. Maar, zegt hij, de huidige tarieven voor waterverbruik liggen erg laag. “Ik ga ervan uit dat dat in de toekomst wel zal ­veranderen. Als water schaars wordt, wordt het duurder. Dat is onvermijdelijk.”

Mertens, die niet alleen privé maar ook via zijn werk bij een projectontwikkelaar bezig is met waterzuiveringssystemen, denkt dat mensen pas echt geïnteresseerd zijn als ze geld kunnen besparen.

“Zonnepanelen en warmtepompen werden pas echt populair toen er premies kwamen. Er is een beperkt aantal mensen nodig dat vanuit ideologische redenen andere keuzes maakt, maar met economische prikkels zal ook de rest volgen.”