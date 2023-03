Deze planetoïde zoeft dit weekend tussen de aarde en de maan door én is waarneembaar

De planetoïde met de naam ‘2023 DZ2’ werd eind februari ontdekt door astronomen van het observatorium van La Palma, op de Canarische Eilanden in Spanje. Planetoïden zijn kleine rotsachtige objecten die rond de zon draaien. Ons zonnestelsel telt er duizenden en het is niet uitzonderlijk dat er eentje langs de aarde passeert.

Maar deze gebeurtenis is speciaal. Wetenschappers schatten dat DZ2 40 à 90 diameter groot is. Bovendien zoeft de ruimterots voorbij op ongeveer 170.000 kilometer van de aarde - dat is ongeveer de helft van de afstand tot de maan - met een snelheid van 28.000 kilometer per uur. Volgens ruimtevaartorganisatie NASA komt er maar eens in de tien jaar een dusdanig grote planetoïde zo dichtbij.

Dat zal overigens zonder gevaar gebeuren. Aanvankelijk leek er wel een kleine kans (1 op 38 miljoen) te bestaan dat de planetoïde bij terugkeer in 2026 de aarde zou raken. Wetenschappers hebben dat risico inmiddels echter uitgesloten.

Gelukkig, want bij een inslag op de aarde zou deze planetoïde immense schade kunnen aanrichten. Ze is naar schatting drie keer zo groot als de meteoor die in 2013 fors schade aanrichtte in het Russische Tsjeljabinsk. Toen werden duizenden gebouwen beschadigd en raakten meer dan 1.400 mensen gewond.

Richard Moissl van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA spreekt dan ook van een “city killer”. “Er is geen kans dat deze city killer de aarde zal raken, maar de dichte nadering biedt wel een geweldige kans voor waarnemingen”, zegt hij.

Hoe kijken?

Sterrenkijkers die in het bezit zijn van een kleine telescoop (6 inch of groter) of verrekijker, hebben de kans om de ruimterots vannacht vanaf het noordelijk halfrond te zien. De planetoïde zal eruitzien als een langzaam bewegende ster boven de zuidoostelijke horizon, ten oosten van de sterrenbeelden Orion, Canis Major en Canis Minor.

Zaterdagavond om 20.51 uur Belgische tijd nadert DZ2 de aarde het dichtst, maar ze zal het best waar te nemen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag.

Wie niet het juiste materiaal heeft, kan de planetoïde ook op een andere manier zien. Het Virtual Telescope Project zal de doortocht live streamen in de nacht van vrijdag op zaterdag vanaf 0.30 uur.