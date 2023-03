Deze asteroïde heeft 1 kans op 607 om uw Valentijnsavond 2046 te verpesten

Het risico dat de nieuwe asteroïde - met de naam 2023 DW en een geschatte diameter van 50 meter - het feest van de geliefden zal komen verpesten in 2046 is met die 1 op 607 nog altijd miniem, benadrukt de NASA, maar toch. Het object dat het tweede grootste risico vormt, 2001 VB, heeft slechts een kans op impact van 1 op 3,34 miljoen. 2023 DW werd nog maar tien dagen geleden toegevoegd aan de ‘risicolijst’ van objecten die in de toekomst mogelijk op aarde zullen inslaan van de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA, en staat dus met stip bovenaan.

2023 DW, die met een snelheid van 24,63 kilometer per seconde op de aarde afstevent, is ook de enige asteroïde in de hele lijst met een Torino-score van 1, de schaal waarmee de kans op een botsing met de aarde wordt weergegeven. Dat betekent dat er “geen ongewoon niveau van gevaar” is. “De huidige berekeningen tonen aan dat de kans op impact extreem onwaarschijnlijk is, en er is geen reden voor bezorgdheid bij het grote publiek. Nieuwe telescopische observaties zullen waarschijnlijk tot een herevaluatie tot niveau 0 leiden.”

Alle andere 1.448 objecten in de risicolijst hebben nu al een score 0, wat betekent dat “de waarschijnlijkheid van een botsing nul of zo goed als onbestaande is”. Ter info: de hoogste score is 10 en betekent “een vaststaande botsing die een globale klimatologische catastrofe kan veroorzaken die de toekomst van de beschaving zoals we ze nu kennen kan bedreigen”.

Volgens de NASA is er dus geen reden tot gevaar. “We volgen een nieuwe asteroïde met de naam 2023 DW die een heel kleine kans heeft om de aarde in 2046 te raken”, aldus de organisatie op Twitter. “Wanneer nieuwe objecten voor het eerst worden ontdekt, duurt het vaak enkele weken om de onzekerheden weg te werken en hun traject voor de toekomst te kunnen voorspellen. We zullen 2023 DW blijven monitoren en onze voorspellingen continu bijwerken.”

Wie 2023 DW de komende jaren zelf graag volgt op zijn reis richting aarde, kan terecht op de website Eyes on Asteroids van de NASA.