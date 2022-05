Dertig keer meer kans op extreme, dodelijke hittegolf

De honderden miljoenen mensen die in India en Pakistan kreunen onder de loden hitte, kunnen zich maar beter schrap zetten, zo blijkt uit een nieuwe analyse door het World Weather ­Attribution-netwerk (WWA). Klimaatverandering maakte de hittegolf die de regio heeft getroffen zo’n dertig keer waarschijnlijker.

In India lagen de temperaturen in maart wekenlang 3 tot 8 graden hoger dan gemiddeld. Het kwik klom tot 44 graden Celsius, in Pakistan zelfs tot 49 graden. De hittegolf ging gepaard met uitzonderlijke droogte, eiste tot dusver minstens 90 levens, en leidde tot stroomtekorten en mislukte oogsten.

Het relatief jonge attributie-onderzoek gaat voor specifieke extreme weersfenomenen na hoe groot het aandeel van de klimaatverandering erin is. Dat doen de wetenschappers door met de hulp van klimaatmodellen te kijken hoe waarschijnlijk een extreem fenomeen is in een wereld mét, en in wereld zonder opgewarmd klimaat.

Mensen in de regio mogen nu één keer om de honderd jaar zulke verzengende hitte verwachten, terwijl dat normaal slechts één keer om de drieduizend jaar zou zijn geweest. Uit de analyse blijkt verder dat de temperatuur tijdens de hittegolf ongeveer een graad hoger lag dan in een pre-industrieel klimaat het geval was geweest.

De toekomst oogt verder weinig rooskleurig. Tot dusver is het klimaat 1,2 graden opgewarmd in vergelijking met het tijdperk voor de industriële revolutie. Slagen we erin de opwarming tot twee graden Celsius te beperken, zoals afgesproken in het klimaat­akkoord van Parijs, dan wordt een soortgelijke hittegolf nog eens twee tot twintig keer waarschijnlijker dan vandaag en nog eens een halve tot anderhalve graad warmer.

“We zijn in India en Pakistan hoge temperaturen gewoon”, zegt Krishna AchutaRao (Indian Institute of Technology Delhi), die het onderzoek mee uitvoerde. “Maar deze hittegolf begon uitzonderlijk vroeg en duurde erg lang. Mensen hadden wekenlang geen verkoeling.” Hittegolven wegen in de regio in het bijzonder zwaar op de miljoenen mensen die buiten werken, zoals boeren, bouwvakkers en straatverkopers.

“Hittegolven behoren tot de dodelijkste extreme weersfenomenen, die het sterkst zullen toenemen in een opwarmende wereld”, zegt WWA-onderzoeker Friederike Otto (Imperial College London). “Zolang we broeikasgassen blijven uitstoten, zullen dit steeds minder uitzonderlijke rampen ­worden.”