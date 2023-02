De tweets van Elon Musk overspoelen Twitter ineens, in opdracht van de eindbaas zelf

Het wordt al gekscherend de Musk-first-feed genoemd: het zogenoemde ‘voor jou’-overzicht waarin Twitter op basis van zijn algoritmes voor iedereen de interessantste tweets op een rij zet – dit als alternatief voor het chronologische overzicht. Met deze ‘voor jou’-feed, de standaardinstelling, is sinds deze week iets vreemds aan de hand.

Veel twitteraars over de hele wereld zien ineens hun timeline overspoeld worden met berichten van Elon Musk, ook al volgen zij de man helemaal niet. Dat is geen toeval. Twitter-programmeurs hebben volgens techsite Platformer hard gewerkt aan een aanpassing in het systeem die maar één doel heeft: Musks berichten meer aandacht geven.

NEW: Elon Musk directed Twitter engineers to design a secret system to boost his tweets over everyone else's after his post about the Super Bowl did poorly compared to President Biden's: https://t.co/HsJ0BZOSCI — Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) 15 februari 2023

Obsessief

Deze ingreep heeft een kleine voorgeschiedenis. Musk ergert zich al een tijdje groen en geel aan het feit dat zijn tweets niet meer zo veel aandacht krijgen als voorheen. Twitter-gebruikers klikken ze minder vaak aan, reageren minder vaak en retweeten minder frequent. Een doorn in zijn oog, want Musk is obsessief bezig met aandacht, weet zijn omgeving.

Een van de hoofdverantwoordelijken bij Twitter had onlangs een simpele verklaring toen Musk hem naar de reden vroeg voor de tanende cijfers: mensen hebben niet zo veel belangstelling voor zijn tweets omdat ze ook minder belangstelling voor Musk hebben. Het eerlijke antwoord betekende volgens Platformer ontslag op staande voet.

Afgelopen weekend escaleerde het verder bij Twitter toen Musk merkte dat zijn tweet over de Super Bowl veel minder vaak werd gezien dan een bericht van president Biden over hetzelfde onderwerp. Zowel Biden als Musk spraken hun steun uit voor de Philadelphia Eagles, maar Bidens bericht werd bijna dertig miljoen keer gezien en dat van Musk ‘slechts’ negen miljoen keer.

Alarmfase 1

Maandagmorgen was het alarmfase 1 op het Twitter-hoofdkantoor. Op het interne communicatiekanaal had James Musk (inderdaad, familie van: een neef) het over een probleem op het platform dat met ‘hoge prioriteit’ moest worden opgelost: ‘We vragen iedereen die dashboards kan maken en software kan schrijven mee te helpen om het probleem op te lossen.’

Please stay tuned while we make adjustments to the uh .… “algorithm” — Elon Musk (@elonmusk) 14 februari 2023

Duizend keer versterkt

Zo’n tachtig programmeurs hebben dag en nacht gewerkt om het Musk naar zijn zin te maken, bericht Platformer. Maandagmiddag was het zo ver. Met Twitters nieuwe code krijgen sindsdien alle tweets van Musk automatisch ‘groen licht’. Dit betekent dat ze, anders dan andere tweets, door alle Twitter-filters worden geduwd die normaliter zijn bedoeld om gebruikers het best mogelijke overzicht te geven.

Musks tweets werden in eerste instantie kunstmatig duizend keer versterkt, alhoewel deze factor inmiddels iets lager zou liggen. Hij is de enige die deze ‘power user multiplier’ heeft. Wie genoeg heeft van Musk in zijn timeline, maar Twitter geen vaarwel wil zeggen, kan twee dingen doen: overstappen op de chronologische tijdlijn, of Musk blokkeren. Zolang dat nog kan.