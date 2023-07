‘De trend is dat we naar normale zomerwaarden evolueren’: krijgen we beterschap na natte en grijze juli?

Hoelang blijft de zomer nog zo aanmodderen?

Dehenauw: “Nog zeker deze week is dat het geval, met temperaturen die richting het weekend zelfs even onder de twintig graden duiken en met veel neerslagperiodes. Na dinsdag komen er regelmatig buien. Pas in de loop van volgende week wordt het droger en minder winderig. Al durf ik niet te beweren dat er dan geen druppel zal vallen.

“Maar dat is toch al een eerste lichtpuntje voor wie op zomerser weer hoopt. De temperaturen lijken pas nadien, richting het daaropvolgende weekend (van 12 augustus, MIM), een beetje te stijgen. Lokaal zal dat wellicht schommelen tussen de 22 à 24 graden.”

Het Belgische weer staat in schril contrast met de extremen in Zuid-Europa. Hoe verklaart u dat?

“We zitten met Atlantische lucht, vanuit westelijke richting aangevoerd dus. Die verzacht de winter en zorgt in de zomer voor verkoeling. De hitte vanuit Zuid-Europa bereikt ons niet omdat er te weinig zuidelijke of zuidoostelijke wind is. Het ziet er niet naar uit dat daar snel verandering in komt.”

Veel mensen ervaren deze zomer als ‘herfstig’, maar qua temperatuur duikt juli amper onder de normaalwaarde. Schrikken we gewoon omdat dit nog eens een zomer zonder extremen is?

“Als je naar de volledige maand kijkt, is juli inderdaad niet abnormaal geweest. Begin deze maand was het zelfs best warm, met op 8 juli een maximumtemperatuur van 32 graden, maar dat vergeten mensen snel. We onthouden vooral de laatste tien dagen, en die waren natuurlijk wel koel voor deze tijd van het jaar.

“Het is zeker zo dat onze blik wat verschoven is door de afgelopen zomers. Die waren vanaf 2017 gekenmerkt door droge periodes en hoge temperaturen, zaken die we sterk gaan associëren met zomerweer. 2021 was dan weer de natste zomer ooit. Zeker jonge mensen zullen misschien geneigd zijn om te denken: zo’n middelmatige zomer heb ik nog niet meegemaakt. Dat juni zo’n droge maand was, met een hittegolf van tien dagen, zorgt er wellicht eveneens voor dat dit bar slechte weer ontnuchterend is.”

Zou de neerslag niet net voor blijdschap moeten zorgen?

“Voor de waterhuishouding heeft dit natuurlijk evidente voordelen, de droogteproblematiek is door de neerslag even van de baan. Ik kan me voorstellen dat veel landbouwers niet ontevreden zijn, maar aan het brede publiek kun je moeilijk verkondigen dat dit ideaal zomerweer is.”

Lees ook Er zijn ook redenen om hoopvol te zijn over het klimaat, maar die blijven te vaak onderbelicht Er is iets raars aan de hand in de oceaan rond Antarctica: ‘Belangrijk om te weten te komen of dit begin is van langere tendens’

De hoop is dan dat de nazomer iets biedt. Een hittegolf in september, kan dat nog zo’n rare uitspatting zijn?

“Zo ver reikt onze glazen bol niet. De enige zichtbare trend is dat we opnieuw richting normale zomerwaarden evolueren. Tot nu toe hebben we alleszins nog nooit een hittegolf gehad in september, dat blijft beperkt tot de maanden mei tot en met augustus. In augustus korten de dagen dan ook snel in.

“Klimatologisch is het uiteraard mogelijk, zo’n late hittegolf. De laatste hittegolf eind augustus kwam er trouwens na een erg makke julimaand. Alleen: een natte bodem verkleint die kans gevoelig. Die houdt de temperaturen meer in bedwang omdat er meer zonne-energie opgaat aan de verdamping van het opgeslagen water in de bodem.”

Wie vandaag de alarmbel luidt over het klimaat wordt steeds vaker weggezet als onheilsprofeet. Hoe kijkt u daarnaar?

“Met uitspraken zoals die van VN-baas António Guterres (die stelde dat een tijdperk van ‘global boiling’ is gearriveerd, MIM) heb ik het persoonlijk moeilijk, net als met spectaculaire nieuwskoppen. Dat er een klimaatproblematiek speelt lijdt geen twijfel, maar overdrijvingen helpen ons niet vooruit. We moeten de zaken benoemen zoals ze zijn. Dat wil zeggen: niet alleen berichten over grote hagelbollen en temperatuurrecords, maar ook over de oplossingen waar mens én milieu mee vooruitgaan. Alleen zo creëren we een draagvlak.”