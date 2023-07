De NASA wil terug naar de maan, maar voor de Amerikaanse belastingbetaler hoeft het niet zo ver

Been there. Done that. Het overgrote deel van de Amerikanen zit helemaal niet te wachten op een terugkeer naar de maan, zoals door de NASA optimistisch voorzien voor 2025. Slechts 12 procent van de ondervraagden in een peiling door het gerenommeerde onderzoeksinstituut Pew vindt dat de ruimtevaartbegroting van de Verenigde Staten moet worden besteed aan een maanlanding door Amerikaanse astronauten.

Er is maar één bestemming minder populair: een bemande vlucht naar Mars. Maar 11 procent vindt dat de NASA prioriteit moet geven aan een bezoek aan de rode planeet, nu tentatief voorzien voor de jaren dertig of veertig van deze eeuw. De NASA kan zijn blik beter richten op het behoud van de aarde, vinden de meeste geënquêteerden. Van hen geeft 60 procent de hoogste prioriteit aan het opsporen van asteroïden die op de aarde afstormen.

‘Aardscheerders’

Deze groep werd vorige week nog op zijn wenken bediend, toen bleek dat de NASA (en andere sterrenwachters) een rotsblok van bijna 61 meter twee dagen nadat het gevaarte rakelings langs de aarde was gevlogen pas opmerkten. Die had behoorlijke brokken kunnen maken. Een stuk vallend ruimtepuin van ruim 20 meter leidde in 2013 in de Russische stad Chelyabinsk tot 1.500 gewonden, vooral door rondvliegend glas en puin als gevolg van de schokgolf.

‘Rakelings’ is overigens een relatief begrip: in het oneindige heelal is 100.000 kilometer – een klein kwart van de afstand tussen de aarde en de maan – ‘op een haar na’. Van dit soort bedreigende joekels zijn er tussen de 1.500 en 27.000: de wetenschap is er nog niet helemaal uit.

Bijna evenveel prioriteit als de ‘aardscheerders’ heeft het aardse klimaat, aldus de rondvraag van Pew. Van de gepeilden vindt 50 procent vindt dat de NASA kennis en mankracht moet steken in het redden van de blauwe planeet van opwarming.

Controversieel

De uitkomsten van de enquête komen voor de ruimtevaartdienst op een ongelukkig moment. De NASA is druk bezig met de voorbereiding van Artemis II, waarbij vier astronauten in tien dagen een rondje rond de maan maken. Het jaar daarop moeten er Amerikanen over het stoffige oppervlak van de maan lopen, voor het eerst sinds 1972, toen Gene Cerman er als laatste mens zijn hielen lichtte.

Overigens waren de maanlandingen, die twaalf Amerikanen naar onze kosmische metgezel brachten, vijftig jaar geleden ook al controversieel. Enkele dagen voor de lancering van de Apollo 11 trokken betogers met in hun kielzog 25 arme zwarte gezinnen en vier muilezels naar het Kennedy Space Center in Florida. Niet om tegen de lancering van de Apollo 11 te protesteren die op het lanceerplatform stond te glimmen, maar om aandacht te vragen voor de verzwegen armoede in de VS.

Anderen betoogden tijdens de missie bij andere centra van de NASA en bij de heldenontvangst die de bemanning van de Apollo 11 kreeg na haar terugkeer op aarde, in juli 1969. Studentenorganisaties hekelden het werk dat de NASA verzette voor het Pentagon, feministen de discriminatie van vrouwen bij het werven van NASA-personeel.

Particuliere ruimtevaart

Ook in 1969 waren er al geluiden te horen tegen de vervuiling die de lancering van raketten met zich meebracht, alleen omdat de Amerikaanse regering de Russische communisten de loef wilde afsteken in de race naar de maan. Dit keer zijn het de Chinezen die de Amerikanen voor willen zijn: Beijing wil in 2030 een taikonaut op de maan zetten.

De NASA kan één troost putten uit de Pew-peiling: 65 procent van de Amerikanen vindt het belangrijk dat de ruimtevaartdienst een rol speelt in de verkenning van het heelal, to boldy go where no man has gone before. Ruim 30 procent vindt dat die missie – uit de tv-serie Star Trek – kan worden overgelaten aan particuliere ruimtevaartbedrijven als SpaceX, van ‘Twitterkiller’ en Tesla-baas Elon Musk.